Girişimci Anneler Akademisi Sosyal Sorumluluk Projesi başlıyor - Son Dakika

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü ve Avcılar Belediyesi Kadın Danışma Merkezi tarafından organize edilen "Girişimci Anneler Akademisi Sosyal Sorumluluk Projesi" 20-30 Mayıs 2021 tarihleri arasında başlayacağı duyuruldu.

Üniversite, kapılarını Avcılar'da ikamet eden ve 0-12 yaş arası çocuk sahibi olan annelere çevrimiçi olarak açtığını bildirdi. Girişimci Anneler Akademisi Sosyal Sorumluluk Projesi ile herhangi bir alanda girişimci projeler ortaya koymak isteyen annelerin desteklenmesi ve kadın istihdamının artırılması noktasında bölgesel olarak katkı sağlamak amaçlanıyor.

GÖNÜLLÜLÜK ESASINA DAYALI BİR ÇALIŞMA

İstanbul Gelişim Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Merkezi tarafından gerçekleştirilen durum saptama çalışmaları sonucu İGÜ Sürekli Eğitim Merkezi tarafından tamamen gönüllülük esasına dayalı şekilde oluşturulan eğitimlerin, alanında uzman akademisyenler tarafından çevrimiçi olarak verileceği kaydedildi.

Projeyle ilgili konuşan Dr. Öğr. Üyesi Emel Tozlu Öztay, "TÜİK'in paylaştığı 2019 yılında gerçekleştirilen araştırma sonuçları incelendiğinde Türkiye'de kadınların istihdam oranının erkeklerin yarısından daha az olduğu görülüyor. Gerçekleştireceğimiz sosyal sorumluluk projesi ile sürdürülebilir kalkınma adına, bir nebze de olsa mevcut sorununun çözümüne yönelik bölgesel olarak destek olmayı hedeflemiş bulunuyoruz. Gerçekleştirecek olduğumuz projenin türevlerinin çoğalarak birçok yerde uygulanması bizi mutlu edecektir" ifadelerini kullandı.

Girişimci annelerin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan proje kapsamında ihtiyaca yönelik olarak verilecek eğitim modülleri halkla ilişkiler ve reklamcılık, marka yönetimi, girişimcilik eğitimleri ve sosyal medya yönetimi gibi alanlardan oluşuyor. İstanbul'un Avcılar ilçesinde ikamet eden ve 0-12 yaş arası çocuk sahibi olan annelerin, eğitim başvurularını Avcılar Belediyesi Kadın Danışma'ya ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'ne 20 Mayıs 2021 tarihine kadar yapabilecekleri duyuruldu.