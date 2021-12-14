Girişimci Gençlerin Yenilikçi Fikirleri "SDÜ Prototip Atölyesi"nde Hayat Buluyor - Son Dakika
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Girişimci Gençlerin Yenilikçi Fikirleri "SDÜ Prototip Atölyesi"nde Hayat Buluyor

14.12.2021 18:15
Girişimci Gençlerin Yenilikçi Fikirleri "SDÜ Prototip Atölyesi"nde Hayat Buluyor

Süleyman Demirel Üniversitesi, öğrencilerin yenilikçi iş fikirleri ve projelerini hayata geçirebilmelerine katkı sağlamak amacıyla "Prototip Atölyesi"ni hizmete açtı.

Süleyman Demirel Üniversitesi, öğrencilerin yenilikçi iş fikirleri ve projelerini hayata geçirebilmelerine katkı sağlamak amacıyla "Prototip Atölyesi"ni hizmete açtı.

Katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi için gerekli olan her türlü elektronik ve mekanik alt yapıya sahip atölyenin açılış törenine, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Isparta Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tufan Uysal, Isparta KOSGEB Müdürü Yurdun Yıldırım, SDÜ Araştırma ve Yenilikçilik Direktörü Prof. Dr. Serdal Terzi, dekanlar, daire başkanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Batı Yerleşkesi Merkezi Derslikler Binasında kapılarını açan ve sektör ihtiyaçlarına cevap verecek düzeyde tasarlanan atölye bünyesinde önprototip ve prototip üretilebilecek. Ayrıca öğrencilere ilk üretim desteği ücretsiz sağlanacak.

SDÜ'nün "araştırma üniversitesi" olma yolunda önemli adımlar attığını belirten Rektör Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, "Öğrencilerimiz projeleri için ön hazırlıklarını Prototip Atölyesinde akademisyenlerimiz mentorlüğünde yapabilecek. Her türlü altyapı malzemelerini barındıran Atölyede, mühendislik ve benzeri fakültelerde eğitim alan öğrenciler çalışmalarını yürütebilecek. Burada ayrıca TÜBİTAK'ta, proje pazarlarında, yarışmalarda öğrencilerimizin kullandıkları projeler yer alıyor. " dedi.

Gençlerin fikirlerini, projelerini ve becerilerini hayata geçirmesine fırsat tanınmasının üniversitelerin önemli görevleri arasında yer aldığını vurgulayan Vali Ömer Seymenoğlu ise öğrencilerin fikirlerinin altyapısını oluşturmak amacıyla hazırlanan atölyede; şehrimiz, bölgemiz, ülkemiz ve insanlık adına başarılı çalışmalar üretileceğine duydukları inancı dile getirdi.

Açılışın ardından Prototip Atölyesi gezildi. Katılımcılara atölye bünyesinde yer alan ve SDÜ desteğiyle öğrencilerimiz tarafından geliştirilen projeler hakkında bilgi verildi.

Kaynak: Habermetre
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