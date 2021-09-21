Girişimci İş Adamları Vakfı'ndan, AA Adana Bölge Müdürlüğüne ziyaret - Son Dakika

Girişimci İş Adamları Vakfı Tanıtım ve Medya İlişkileri Konseyi Başkanı Habib Kıyçak, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Kıyçak, ziyaretinde AA Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik ile görüştü.
Yeni kurulan ve önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak vakıflarıyla ilgili bilgi veren Kıyçak, yapacakları çalışmaları anlattı.
Firik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın çalışmaları hakkında Kıyçak'a bilgi verdi.
Kaynak: AA
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