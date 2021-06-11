GİRİŞİMCİ KADIN ALDIĞI DESTEKLE İHRACATI HEDEFLİYOR - Son Dakika

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, 11 yıl önce 3 kilo kuru incirle meyve kurutma işine başlayan Yasemin Korkut (38), 200 metrekarelik kapalı alanı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı 400 bin lira hibeyle 1000 metrekareye çıkararak kuruttuğu meyve ve sebzeleri yurt dışına ihraç etmeye hazırlanıyor.

Kurtuluş Mahallesi'nde doğup, büyüyen evli ve 2 çocuk annesi Yasemin Korkut, 17 yıl önce evlenip, eşinin memleketi Antalya'ya yerleşti. Ancak çocukluğunun geçtiği incir bahçelerinin hasretini çeken Korkut, 2010 yılında memleketine döndü. Bahçelerinde yetiştirdiği incirleri geleneksel yöntemlerle kurutup, paketleyerek satmaya başladı. 3 yıl önce KOSGEB'den aldığı destekle meyve kurutma makineleri alarak günlük kapasitesini 1,5 tona çıkardı. Son olarak Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na (TKDK) başvuran Korkut, buradan aldığı 400 bin liralık destekle 1000 metre kare kapalı alan ve yeni makineler aldı. Türkiye pazarında satışlarını arttıran Korkut, şimdi ki hedefinin ihracat olduğunu belirtti. Yeni kurulan tesisin açılışına, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaşi Metin Yavuz, Rıza Posacı, Bekir Kuvvet Erim ve AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'KADIN İSTERSE YAPAR"

Tesisinde 10 kadını istihdam eden Korkut, 'Girişimciliğimiz 2010 yılında kendi ürünlerimize katma değer katmak için 3 kilo incirle üretime başladık. Kendi imkanlarımızla kurduğumuz tesisimizde özellikle makineleşme yönünde kapasitemizi artırmaya yöneldik. Kadın istedikten sonra başaramayacağı hiçbir şey yok. Her şey kadında bitiyor. Biz ihracata yönelik bir desteği almamız çok iyi oldu" dedi.

Öte yandan, tesiste incirin yanı sıra cennet hurması, mandalina, portakal, armut, üzüm, elma, muz, ananas, çilek, dut, çilek ve limon gibi çok sayıda çeşitli meyve ile biber ve patlıcan gibi sebzelerin kurutması yapılıyor.