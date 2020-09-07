Girişimci kadın hayvan sayısını 70'den 225'e çıkarttı - Son Dakika

İstanbul Nişantaşı'nda büyüyen, yıllarca Galata'da pastane işleten ve ardından Bilecik'in Vezirhan beldesinin Zobran köyüne yerleşerek hayvancılığa başlayan 41 yaşındaki Elif Sarıkaya, 70'le başladığı keçi sayısını 225'e yükseltti.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Sarıkaya'yı ziyaret ederek başarısından dolayı tebrik etti. İl Müdürü Yoldaş burada ekolojik köy kurulabileceğini ve böylece kırsal turizme katkıda bulunulabileceğini dile getirdi. Köyden kente göçün önüne geçmek istediklerine işaret eden İl Müdürü Yoldaş, aksine kentten köye dönüşün sağlamamasının gerektiğini söyledi. İl Müdürü Yoldaş, "Elif hanımda bizim bu düşündüğümüz dönüşün temsilcilerinden biridir. Daha önce kendilerini birkaç kez daha ziyaret etme fırsatım olmuştu. Hayvan sayısını 225 çıkarmış olmasını memnuniyetle karşılıyorum. Bizler kendisine her türlü konuda destek olmaya hazırız, kapılarımız üreten insanlara her zaman açık" dedi.

Beş yıl önce verdiği kararla küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine adım attığını ve bugün Bilecik'te 10 haneli bir köyde keçileriyle mutlu bir yaşam sürüyorum diyen Sarıkaya, Bilecik'in Vezirhan beldesine bağlı Zobran köyünde muhtarlığın kendisine tahsis ettiği ilkokul binasına yerleştiğini söyledi. Burada tek başına kedi, köpek ve keçileriyle mutlu bir yaşam sürdüren Sarıkaya, "Hayatımda yakından gördüğüm ilk keçi kendi keçilerim oldu. Daha önce hiçbir alakam yok, ailede de hayvancılık yapan yok. Başlayacağım zaman bir kısım hayvan inceledim bana en yakın olabilecek nedir diye. Keçiye uygunmuşum, memnunum seçimimden." dedi.

Bilecik'te 70 hayvanla başladığı işini, aradan geçen bu süreçte büyüten, sürüsünü koyunlarla zenginleştirerek hayvan sayısını 225'e kadar çıkaran Sarıkaya, köye 1 kilometre uzaklıkta 11 dönüm alanda tesis kurarak bölgeye katma değer sağlamayı sürdürüyor.

Ziyaretinden dolayı İl Müdürü Necmettin Yoldaş' a çok teşekkür eden Sarıkaya, "Kendilerinin desteği bizim için çok değerli ve anlamlı" dedi. - BİLECİK