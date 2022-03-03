Girişimci kadın KOSGEB desteğiyle açtığı mermer atölyesiyle işinin patronu oldu - Son Dakika
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Girişimci kadın KOSGEB desteğiyle açtığı mermer atölyesiyle işinin patronu oldu

03.03.2022 11:11
Girişimci kadın KOSGEB desteğiyle açtığı mermer atölyesiyle işinin patronu oldu

Afyonkarahisar'da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Daire Başkanlığının (KOSGEB) desteğiyle iş hayatına atılan Birgül Şen'in, mermer atıklarından yaptığı ürünler yurt içi ve dışından ilgi görüyor.

Afyonkarahisar'da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Daire Başkanlığının (KOSGEB) desteğiyle iş hayatına atılan Birgül Şen'in, mermer atıklarından yaptığı ürünler yurt içi ve dışından ilgi görüyor.

İlkokul mezunu ev hanımı 31 yaşındaki Birgül Şen, kendi işini yapma hayalini gerçeğe dönüştürmek için eşi Orhan Şen ile araştırma yaptı.

KOSGEB girişimcilik kursundan aldığı sertifika ve hibe desteğinin ardından mermeriyle ünlü İscehisar ilçesinde iki yıl önce mermer atölyesi açtı.

Mermeri kesip, istenilen ölçülerde şekillendirdikten sonra makinelerle işlediği ürünleri dış kaplama ve bina içi iç tasarım taşları başta ABD, Fransa ve Hollanda olmak üzere birçok ülkede evleri süsleyen Şen, 6 kişiyi istihdam ettiği işletmesinde aralıksız çalışıyor.

Hiç pes etmedi

Ürünlerinin yurt içi ve dışında beğenilmesinin mutluluğunu yaşayan Birgül Şen, AA muhabirine, daha önceleri küçük taşlara merakının olduğunu söyledi.

Salgın döneminde böyle bir işe başladığını aktaran Şen, zor bir dönemden geçmelerine rağmen işlerinin iyi gittiğini dile getirdi.

Şen, hayatı boyunca daha iyisinin olduğuna hep inandığını, açtığı atölyeyle sınırlı kalmak istemediğini belirterek, "Ürünleri yurt içi ve dışında her yere gönderiyoruz. 'Bu işi başaracağım.' dedim ve başardım. Dört çocuğumun rızkını buradan kazanıyorum. Mermer erkek işi gibi görünse de kadınlar da yapabilir. Herkes cesaretli olsun. Yapılmayacak iş yok. Her zaman işimin başındayım. Bir yaşındaki oğlumu da iş yerime getiriyorum. Herkese tavsiyem pes etmeden hayallerinin peşinden koşsunlar." dedi.

Eşinin başarısıyla gurur duyuyor

Orhan Şen de elinden geldiğince eşine destek olmaya çalıştığını anlattı.

İşlerini severek yaptıklarını vurgulayan Şen, "Kesilmiş atık mermer malzemelerinden ürünler yapıyoruz. İmalatını kendimiz yapıyoruz. Talebe göre dünyanın dört bir tarafına gönderiyoruz. Eşimin başarısıyla gurur duyuyorum. Onun hayalleri uçsuz bucaksız. Ben de bu konuda sonuna kadar eşimin yanında olacağım." ifadesini kullandı.

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Girişimcilik, Araştırma, Orhan Şen, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Girişimci kadın KOSGEB desteğiyle açtığı mermer atölyesiyle işinin patronu oldu - Son Dakika


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