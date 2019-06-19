'Girişimci kadın'lara eğitimler başlıyor

Kadınların sahip oldukları bilgi ve deneyimi iş hayatına aktarabilmeleri amaçlanan Girişimci Kadın Merkezi (GİKAMER) kuruldu.

Kadınların sahip oldukları bilgi ve deneyimi iş hayatına aktarabilmeleri amaçlanan Girişimci Kadın Merkezi (GİKAMER) kuruldu.



Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD), İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteği ve Galatasaray Üniversitesi işbirliğiyle Girişimci Kadın Merkezi (GİKAMER)'i kurdu. Gençlere ve yüzlerce kadın girişimciye imkan sağlayan GİKAMER ile girişimcilik ekosistemi güçlendirilerek kreatif fikirler somut girişimlere dönüştürülecek.



5 dönem 200 saat eğitim



İstanbul Kalkınma Ajansı'nın hibe desteği verdiği GİKAMER, kadınların sadece çalışan olarak ekonomik hayata katılımlarını değil, aynı zamanda sahip oldukları bilgi ve deneyimi iş hayatına girişimci olarak aktarabilmelerini de hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda kurulan merkez ile özellikle teknoloji, yenilik ve üreticilik odaklı girişimcilik desteklenecek. 100 kadın girişimci, 5 dönem 200 saat eğitim ve mentörlük hizmetiyle, iş planlama, geliştirme ve birebir danışmanlık hizmetine erişim imkanı bulacak.



"Asla kadınlarımızı yalnız bırakmayacağız"



Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Bulut yaptığı konuşmada, çok güzel bir proje için bir arada olduklarını belirterek, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bünyesinde bulunan İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteğiyle ve Galatasaray Üniversitesi ile Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) işbirliğiyle girişimci kadın merkezinin açılışı için buradayız. Yeni girişimci kadınlarımızın eğitimlerine başladık. Dernek olarak amacımız, hem uluslararası rekabet koşullarını sağlayacak hem de ekonomiye katkı sağlayan Türkiye'de kadın sayısını arttırmaktır. Ekonominin gerçekten gelişmesi için tüm dünyanın kadınlara ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bütün devletler kadın politikaları belirleyerek, kadın projelerine ve kadın politikalarına yönelmiştir. Biz bu durumu gerek bakanlarımızla gerekse Cumhurbaşkanımızla paylaşıyoruz. Kadınlarımızı alacağız, Galatasaray Üniversitesi içindeki eğitim merkezinde eğitim alacaklar. Biz dernek olarak elimizi taşın altına koyduk. Asla kadınlarımızı yalnız bırakmayacağız" dedi.



"Kadınların ekonomide girişimci ve yenilikçi bir bakış açısıyla varlıklarını desteklemek gerekiyor"



Toplantıya katılan Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ertuğrul Karsak, proje kapsamında oluşturulan Girişimcilik Kadın Merkezi'yle, kadınların ekonomide girişimci ve yenilikçi bir bakış açısıyla varlıklarını desteklemek gerektiğini söyleyerek, "Galatasaray Üniversitesi akademik desteğiyle ve TİKAD'ın sağlayacağı iş dünyası deneyimiyle düşünüldüğünde, ülkemiz için yararlı bir modelin ortaya konduğu görüşündeyiz. Üniversite olarak, her alanda olduğu gibi ülkemizde yenilikçiliğin ve girişimciliğin gelişmesi amacında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz. Üniversitemizde bulunan Liderlik Araştırma ve Uygulama Merkezi başta olmak üzere farklı araştırma merkezlerimiz, fakültelerimiz ve öğrencilerimizin sahip olduğu potansiyelin Türkiye ekonomisine katkısının artması için, İstanbul Kalkınma Ajansı gibi finansal destek sağlayan kurumlarla işbirliğimiz devam ediyor" şeklinde konuştu.



"Türkiye'nin ekonomik kalkınmasını sağlayacak kadın girişimciler yetişecek"



İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Genel Sekreter Vekili Dr. Fatih Pişkin de, kurulan Girişimci Kadın Merkezi'nde Türkiye'nin ekonomik kalkınmasını sağlayacak kadın girişimcilerin yetişeceğine yürekten inandığını vurgulayarak, "Ajans olarak önem verdiğimiz bir diğer konu da kadın girişimciliğini teşvik etmek ve kadın girişimci sayısını arttırmaktır. Türkiye'de kadın girişimciliğinin önündeki en önemli sorunlardan biriside finansmana erişimdir. Burada bulunma amacımız, kadın girişimcilerin finans kaynaklarına doğrudan erişmelerini sağlamak" açıklamalarında bulundu.



Proje tamamlandığında, 100 kadın girişimci adayına toplam 540 saat süren girişimcilik, iş geliştirme, ürün geliştirme, ağ kurma vs. başlıklarında eğitim ve mentörlük desteği sağlanmış olacak. 14 Başarı Akademisi toplantısı ile kadın girişimci adaylarının TİKAD üyesi başarılı iş kadınları ile bir araya gelmesi sağlanacak. Proje sonunda gerçekleştirilecek faaliyetler ile eğitime katılan kadınların en az 25'inin iş fikrinin iş planına dönüştürülmesi sağlanacak, bunlardan 10 tanesinin de şirketleşme süreci desteklenecek. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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