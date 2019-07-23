Son Dakika Haberleri: Girişimci Kadın Merkezi kuruldu
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Girişimci Kadın Merkezi kuruldu

39 dakika önce

Gençlere ve yüzlerce kadın girişimciye imkan sağlayan GİKAMER ile girişimcilik ekosistemi güçlendirilerek yaratıcı fikirler somut girişimlere dönüştürülecek.

Girişimci Kadın Merkezi kuruldu, System.String[]
Gençlere ve yüzlerce kadın girişimciye imkan sağlayan GİKAMER ile girişimcilik ekosistemi güçlendirilerek yaratıcı fikirler somut girişimlere dönüştürülecek.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:02 
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