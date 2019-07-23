Girişimci Kadın Merkezi kuruldu
39 dakika önce
Gençlere ve yüzlerce kadın girişimciye imkan sağlayan GİKAMER ile girişimcilik ekosistemi güçlendirilerek yaratıcı fikirler somut girişimlere dönüştürülecek.
Gençlere ve yüzlerce kadın girişimciye imkan sağlayan GİKAMER ile girişimcilik ekosistemi güçlendirilerek yaratıcı fikirler somut girişimlere dönüştürülecek.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:02
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