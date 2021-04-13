Girişimci kadın, üç bin lirayla başladığı işte sermayesini 300 bin liraya çıkardı

Evlenmeden önce çeyizlik eşyalar yapmaya başlayan Kesikoğlu, evlendikten sonra da elektrik işiyle uğraşan eşinin dükkanının bir köşesinde çeyiz yapmaya devam etti. İşlerinin büyümesi üzerine eşine ait dükkandan ayrılarak 2000 yılında Atatürk Bulvarı'nda kendi iş yerini açan Kesikoğlu, burada pike, nakış, piko, iğne oyası gibi işler yaparak satmaya başladı. İşlerini büyütmek isteyen 2 çocuk annesi Kesikoğlu, 2009 yılında mikrokredi ile hem bir kadına daha istihdam sağladı hem de yaklaşık 300 bin lira değerinde sermayeye ulaştı.

"MİKROKREDİ HER ZAMAN YANINIZDA"

Hatice Kesikoğlu, para kazanmaya başladıktan sonra aile bütçesine destek olduğunu, kızlarının eğitimine de katkı sağladığını söyledi. Bugünlere tırnaklarıyla kazıyarak geldiğini ifade eden Kesikoğlu, "Maddi durumum çok iyi değildi, birikimim de yoktu. Ufak bir makine ile eşimin dükkanında bir köşede bu işi yapmaya başladım." dedi.

Kadınların ekonomik özgürlüklerinin olması gerektiğinin altını çizen Kesikoğlu, kadınların ayakları üzerinde durmaları gerektiğini vurguladı.

İş yerini mikrokrediyle büyüttüğünü anlatan Kesikoğlu, "Mikrokrediden Allah razı olsun. Bu iş yerimi onların kredileriyle ayakta tutmaya çalışıyorum. Mikrokredi olmasaydı gerçekten zor durumda olurduk. Bankadan her zaman kredi çekemiyorsunuz ama mikrokredi her zaman yanınızda." diye konuştu.

"ŞU ANDA 300 BİN LİRA GİBİ MALZEMEYE SAHİBİM"

Çankırı'da bu işi yapan sadece kendisinin olduğunu başka çeyiz işi yapanın olmadığına işaret eden Kesikoğlu, "İşe 3 bin lira gibi bir meblağ ile başladım. Makineyi taksitle aldık. Şu anda 250-300 bin lira gibi malzemeye sahibim. Dükkanda makinem, malzemem 300 bin lira gibi bir sermayem var. Çankırı'da ne kadar genç kızımız varsa bunların çeyizlik ihtiyaçlarını ben burada karşılıyorum." ifadesinde bulundu.

"İL GENELİNDE 350 KADIN MİKROKREDİDEN FAYDALANDI"

Çankırı Mikrokredi Şube Yöneticisi Dilan Keloğlanoğlu da il genelinde 350 kadının mikrokrediden faydalandığını söyledi. Özellikle salgın döneminde kadınların yanlarında olmaya devam ettiklerini vurgulayan Keloğlanoğlu, şunları dile getirdi:

"Kadınlarımız kredinin yanında aynı zamanda bir evde bulunması gereken bütün ürünleri bizden haftalık taksitle satın alabiliyor. Yani hem kredi ile üretim yapıp eve kazanç sağlıyor hem de evin eksikliklerini bu şekilde temin edebiliyorlar."

Kadın girişimcilerin kendisini çok mutlu ettiğini ve bu nedenle işine daha çok motive olduğunu söyleyen Keloğlanoğlu, şunları kaydetti:"Amacım daha geniş araştırmalar yaparak daha çok kadını üretime, istihdama eklemek. Kadın girişimcilerimizden ricam, bize internet yoluyla ya da birebir gelip ofisimize başvuru yoluyla bilgi almaları. Kadın girişimcilerimizden de ekstra rica ettiğim nokta, daha çok kadına mikrokrediyi anlatarak bizimle beraber bu sevince, bu mutluluğa ortak olmaları."