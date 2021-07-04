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Girişimci kadınlar açılışta buluştu - Son Dakika

Girişimci kadınlar açılışta buluştu

04.07.2021 12:08
Girişimci kadınlar açılışta buluştu, System.String[]

Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği üyesi olan Sevinç Dellalbaşı hayalini kurduğu Sevinç Pastanesi adını verdiği iş yerinin açılışını gerçekleştirdi.

Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği üyesi olan Sevinç Dellalbaşı hayalini kurduğu Sevinç Pastanesi adını verdiği iş yerinin açılışını gerçekleştirdi.

Pastanenin açılışı kalabalık bir davetli eşliğinde dualar ile Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan vekili Fevzi Polat, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Türk Anneler Derneği üyeleri, Erzurum Usta Eğiticiler Derneği üyeleri, Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Zekiye Çomaklı, dernek üyeleri ve davetlilerin katılımı ile yapıldı.

Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği üyesi Sevinç Dellalbaşı Erzurum'un hizmetin en iyisine layık olduğunu belirterek, "Hizmet, üretim ve ticaret sektörlerinde çalışma hayatına atılan kadınlar, aileye de gelir kapısı açıyorlar. ERKADIN derneğimiz Kadınların iş gücüne katılımlarının artırılması, kendi işlerini kurma ve geliştirme konusunda ihtiyaç duyacakları temel beceriler ve gerekli motivasyonların sağlanması amacıyla pek çok proje ve eğitim yürüttü, biz genç hanımları yüreklendirdi, hem ailece çalışıp kazanmak, hem birkaç kişiye iş vererek istihdam sağlamış olmanın mutluluğunu yaşamak çok güzel. Zaten özellikle kadınların ellerinin daha yatkın olduğu hizmet sektöründe pastaların çeşidine kadın eli değdirerek dört kızımla birlikte hayallerimizi gerçeğe dönüştürdük, rabbim utandırmasın." dedi.

Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Zekiye Çomaklı, "Bayanlar bir iş yeri açmayı düşündükleri zaman kesinlikle korkmasınlar. Her işte az da olsa bir risk vardır, riskten korkarsan başarılı olamazsın. Devletin ve ailenin desteği olduktan sonra her bayan istediği iş yerini açabilir. Sevinç arkadaşımızda kredi, proje,işkur v.s hiçbir destek almadan, kendi birikimi ile hayallerini gerçekleştirdi. Pandemi dönemi henüz geçmedi ama Sevinç Hanım girişimciliğin risk almak olduğunun canlı örneği olarak hanımlara yol açtı. Kesinlikle hayaller ertelenmemeli, gerçekleştirmek için çaba sarf edilmeli. Başarı, cesaret ister. Kadınlar cesaretli olup ve hayallerinin peşinden gidince eşleri de babaları da, oğulları da, yakınları da yanlarında olur ve Sevinç pastanelerinin sayısı artar, Allah hayırlı etsin" dedi. - ERZURUM

Girişimci kadınlar açılışta buluştu
Girişimci kadınlar açılışta buluştu
Girişimci kadınlar açılışta buluştu
Girişimci kadınlar açılışta buluştu

Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği, Mahmut Uçar, Yakutiye, Erzurum, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Girişimci kadınlar açılışta buluştu - Son Dakika


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