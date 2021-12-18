Girişimci kadınlar el emeği ürünlerini alışveriş merkezinde sergiliyor - Son Dakika

Sakarya'da girişimci 25 kadın tarafından hazırlanan el işi ürünler alışveriş merkezinde vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Kadınların ürettikleri takı, örgü, çanta ve ev eşyaları, Serdivan ilçesindeki alışveriş merkezinde bulunan çarşıda satılıyor.

Tasarımcılar Burcu Özpilavcı, AA muhabirine, her işte olduğu gibi bu işte de motivasyonun çok önemli olduğunu söyledi.

Güzel yorumlar almanın kendilerine mutlu ettiğini dile getiren Özpilavcı, ilmek ilmek iğne oyaları, örgü, takı, puna, seramik, mum, çanta, toka, örgü bebeklerin yoğun emekle yapıldığını anlattı.

Kübra Köksal da hem kültürlerini yaşattıklarını hem de bütçeye katkı sağlamanın ve ihtiyaçlarını karşılamanın güzel olduğunu kaydetti.

Aile bütçelerine katkıda bulunan kadınların kurduğu mini çarşı, 19 Aralık'a kadar açık kalacak.