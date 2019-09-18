Girişimci kadınlar için 'İyi İşler Dükkan' açıldı

Boyner Grup ile KAGİDER işbirliğiyle, perakendede kadın girişimcileri güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen 'İyi İşler' programı bir adım öteye taşınıyor. Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası tarafından dünyaya örnek gösterilen projeye katılan işletme sahibi kadınların ürünleri artık Morhipo.com'da açılan İyi İşler Dükkan'da müşterilerle buluşacak.



Boyner Grup ve KAGİDER ortaklığıyla kadın girişimcilere destek olmak için gerçekleştirilen 'İyi İşler: Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı'na katılan işletme sahibi girişimci kadınların ürünleri bundan böyle Morhipo.com'da açılan İyi İşler Dükkan'da satışa çıkıyor. İyi İşler Dükkan'da tekstil, hazır giyim, ayakkabı, çanta, aksesuar, ev ve mutfak tekstili gibi alanlarda faaliyet gösteren ve İyi İşler'e katılan 24 kadın işletmecinin binlerce ürünü Morhipo.com müşterilerinin beğenisine sunuldu.



Kadın girişimcilerin rekabet gücü ve pazara erişimine destek



Yapılan bilgilendirmede; ilk olarak 2015 yılında Boyner Grup ve Dünya Bankası-Uluslararası Finans Kurumu işbirliğiyle Boyner Grup markalarına üretim yapan kadın işletme sahipleri için tasarlanan İyi İşler, 2018'de Boyner Grup - KAGİDER işbirliği ve Bank Of America-Merril Lynch'in desteğiyle tekstil, hazır giyim, ayakkabı, çanta, aksesuar, ev ve mutfak tekstili, çocuk ve bebek ürünleri gibi perakende sektörünün farklı alanlarında faaliyet gösteren kadın işletmelerini dahil ederek büyüdü. Dünya çapında pek çok ödüle layık görülen İyi İşler programında bugüne kadar 72 işletme sahibi kadın girişimci bireysel ve kurumsal kapasite geliştirme eğitimlerini başarıyla tamamlayarak İyi İşler sertifikalarını aldı.



İyi İşler dünyaya örnek gösterildi



İyi İşler geçtiğimiz yıllarda Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası tarafından da iyi uygulama örneği olarak seçilmişti. Programın ilk dönemine katılan kadın işletmelerinin gelişimini kapsamlı olarak ortaya koyan rapor ve programın analizi Birleşmiş Milletler'de kadın girişimciliğini destekleme alanında örnek vaka olarak yer aldı. Ayrıca Dünya Bankası'nın küresel SheWorks raporuna da girerek tüm dünyaya iyi örnek olarak sunuldu. İyi İşler: Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı kadın girişimcilere verdiği destekle işletmelerini büyütmelerini sağlarken, Türkiye'de kadın girişimci oranını artırmayı, mevcut kadın girişimcileri güçlendirmeyi ve kadınların hem finansmana hem de pazara erişimlerinde destek sağlamayı amaçlıyor.



"Toplumsal cinsiyet eşitliği, sosyal gelişimin hem temel göstergesi hem de temel kaynağı"



Toplumsal cinsiyet eşitliğinin yıllardır Boyner Grup'un hem çalışma ilkelerinin hem de sosyal yatırımlarınının odağında olduğunu belirten Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, "İyi İş Boyner Grup olarak geçmişten beri iş yapma felsefemizi tanımlıyor ve değerlerimizi temsil ediyor. Artık müşterilerimiz de aldıkları ürünün hikayesini, 'iyi ve adil koşullarda üretildiğini', 'çevreye, bitkilere, hayvanlara ve başka insanlara zarar vermeden üretilmesini' daha fazla önemsiyor. Ürünlerimizin ve tedarikçilerimizin 'iyiliği' bu nedenle gittikçe daha da önem kazanıyor. İyi İşler Dükkan ile kadın girişimcilerin en önemli ihtiyacı olan pazara erişim konusunda onlara destek olurken, İyi İşler üreten kadın girişimciler de Boyner Grup ve Morhipo.com'a büyük değer katıyor. Ekonomimizin kalitesinin artması, büyümesi ve refahın tabana yayılması için kadınların ekonomiye katılımı şart" dedi.



"Kadınlar güçlendikçe ekonomimiz güçlenecek"



Türkiye'de kadın girişimciliğinin yaygınlaşması, kadın istihdamının artması ve genel olarak kadının ekonomik, sosyal ve politik konumunun güçlendirilmesi için var gücüyle çalıştıklarını belirten KAGİDER Başkanı Emine Erdem, "Yeni dönem hedeflerimiz arasında kadın girişimcilerin dijitalleşme, bilim ve teknolojide güçlenmesi için Anadolu'nun her yerinde daha fazla kadın girişimciye ulaşmak yer alıyor. Bu kapsamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca kamu ve özel sektörde satın alma süreçlerine daha fazla kadın tedarikçiyi dahil etmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kadın girişimcilerin dış ticarete açılmalarını sağlamak için projeler üreteceğiz. Bu hedeflerimiz doğrultusunda 2018 yılından bu yana Boyner Grup'la İyi İşler projesi kapsamında yaptığımız işbirliği bizim için çok değerli. İyi İşler, sadece programa katılan kadın girişimcilere değil, onların aracılığıyla kendi işletmelerinde istihdam edilen 1000'e yakın kadına da dolaylı olarak destek sağlayacağı için kadınlar güçlendikçe ekonomimiz de güçlenecek. Bu proje bu nedenle çok önemli ve çok inanıyoruz" ifadelerini kullandı.



"Kadın girişimciler ve ürünleri müşterilerimize büyük değer sunacak"



İyi İşler Dükkan'ın, toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna perakende alanından verilen desteğin önemli bir yansıması olduğunu söyleyen Morhipo.com Genel Müdürü Şule Kuban, "İyi İşler Dükkan ile İyi İşler üreten kadın işletme sahiplerinin pazara erişim ve rekabet gücüne destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Morhipo.com'un ürün zenginliğine ve her ay sitemizde ağırladığımız 40 milyon müşterimize büyük değer katacağına inanıyorum. Birikimimizi ve online kanalda yaptığımız teknoloji ve lojistik yatırımları tüm girişimcilerle ama özellikle de 'koşulsuz müşteri mutluluğu' anlayışımızla uyumlu 'İyi İşler' ve 'İyi Markalar' üreten kadın girişimcilerle paylaşacağız. Bundan sonra daha çok kadın girişimciyi Morhipo.com'da ağırlayacağımızı umuyorum" dedi. - İSTANBUL