Son Dakika Haberleri: Girişimci Kadınlar İzmir'de Buluşuyor

Girişimci Kadınlar İzmir'de Buluşuyor

37 dakika önce

Girişimci Kadınlar Grubu'nun, 21 Şubat'ta İzmir'de bir araya geleceği bildirildi.

Girişimci Kadınlar İzmir'de Buluşuyor, System.String[]
Girişimci Kadınlar Grubu'nun, 21 Şubat'ta İzmir'de bir araya geleceği bildirildi.

Grubun kurucusu Ülkü Hür, yaptığı açıklamada, başarıya giden yolda destek bulamayan kadınların sesi olmak ve hayallerini gerçekleştirmek amacıyla ele ele verdiklerini belirtti.

Bu kapsamda 21 Şubat'ta Ege İhracatçı Birlikleri'nde bir toplantı düzenleyeceklerini aktaran Hür, "Kadın gücünün doğru kullanıldığında nasıl bir enerjiye dönüştüğünü yaşayarak görüyoruz. Her bir katılımcının hikayesini dinliyorum. Daha sonra yaptıkları ürünleri ve verdikleri hizmetleri daha çok kitleye ulaştırmak adına sosyal medyada isimlerini duyurarak, destek veriyorum. Gruptakilerin birçoğu farklı sektörlerde çalışmış, istifa edip kendi içindeki özgür ruhla üretmeye başlayan kadınlar." ifadelerini kullandı.

Hür, son bir yıldır 8 kentte 920 kadına ulaştıklarını, hedeflerinden birinin de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki kadınlara ulaşarak bu sayıyı arttırmak olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:46 Kaynak: AA

Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir, Ekonomi
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