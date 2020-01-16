Girişimci Kadınlar Projesi tamamlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Girişimci Kadınlar Projesi tamamlanıyor - Son Dakika

Girişimci Kadınlar Projesi tamamlanıyor

6 saat önce

Kadın girişimcilerin e-ticaret yapabilmesi için başlatılan Girişimci Kadınlar Projesi (GİKA) kapsamında kursiyerlere tablet dağıtılacak.

Girişimci Kadınlar Projesi tamamlanıyor, System.String[]

Kadın girişimcilerin e-ticaret yapabilmesi için başlatılan Girişimci Kadınlar Projesi (GİKA) kapsamında kursiyerlere tablet dağıtılacak.


Mezitli Belediyesi, 2430. Bölge Rotary Kulübü ve Mersin Rotary Kulübü'nün iş birliği ile başlatılan ve yaklaşık 1 yıldır devam eden proje kapsamında, girişimcilik, dijital teknoloji kullanımı, sosyal medya, e-ticaret üzerinden satış ve pazarlama teknikleri üzerine eğitimler verildi. Eğitimlerini tamamlayarak sertifika sahibi olan kadınlar için yapılacak tablet dağıtım töreni 18 Ocak 2020 tarihinde Mezitli Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilecek.Törene Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın yanı sıra GİKA Projesi Komite Başkanı Levent Çolak ve proje ortağı temsilcilerinin katılması bekleniyor. Mezitli'de yaşayan kadınların diğer bölgelere göre sosyal ekonomik yönden şanslı olduklarını ifade eden Başkan Tarhan, "Kadınlarımızın daha büyük işler başarabilmesi için projeler üretmeye devam ediyoruz. Özellikle artık dünya çapında bilinir hale gelen ve farklı yerlerde uygulamaya konulan Kadın Üretici Pazarlarımızın yanı sıra üreten kadınlarımızın özellikle pazarlama alanında teknolojiden de yararlanmalarını istiyoruz. Rotary kulüplerimizle birlikte başlattığımız eğitim projesi ile kadınlarımızı bilgisayar desteğiyle ürünlerini tüm dünyaya pazarlamayı öğrendiler. Yaklaşık 1 yıldır devam eden bu kursu tamamlayan kadınlarımıza Mersin Rotry Kulübü tarafından tablet dağıtılacak. Kadınlarımız, evlerinde ya da bahçelerinde ürünlerini dünyaya pazarlayabilecekler" dedi. - MERSİN

Mezitli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:57 Kaynak: İHA
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