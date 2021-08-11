Girişimci kadınlar ürettikleri ürünleri Tek Sarnıç Kent Parkı'nda satışa sunuyor - Son Dakika

Antalya'da Kepez Belediyesi desteğiyle kooperatif kuran girişimci kadınlar ürettikleri doğal ürünleri Tek Sarnıç Kent Parkı'nda bulunan dükkanlarda satışa sunuyor.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın Kooperatifleri Destek Paketi projesi kapsamında kent parkında 5 dükkanın bulunduğu bina kadın kooperatiflerine tahsis edildi.

Kepez Kadın Kooperatifleri Merkezi adıyla hizmete açılan binada, "Kepez Kadın Kooperatifleri" üyesi 5 kadın girişimci ürettikleri doğal ürünleri, kent sakinleriyle buluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, girişimci kadınlara yönelik destek çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Resmi açılışa hazırlanan merkezde ürün satışının başladığını aktaran Tütüncü, "Üretime, istihdama ve aile ekonomisine katkı sağlayan kadın kooperatiflerimize, ürünlerini pazarlayacakları yer konusunda da yardımcı oluyoruz. Kepez Kadın Kooperatifleri Merkezi'nde kadın girişimcilerimiz, emeklerini pazarlama imkanı buluyor. Kent sakinlerimizi, burada hem doğa hem de doğal ürünlerle buluşmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Tütüncü, 10-19 Eylül döneminde Dokumapark'ta Kadın Kooperatifleri Festivali düzenleyeceklerini bildirdi.