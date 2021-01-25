Üye Girişi
Girişimci kadınlar yöresel ürünlerini, Türkiye'nin dört bir yanına pazarlıyor - Son Dakika

Girişimci kadınlar yöresel ürünlerini, Türkiye'nin dört bir yanına pazarlıyor

25.01.2021 08:45
Girişimci kadınlar yöresel ürünlerini, Türkiye'nin dört bir yanına pazarlıyor

Girişimci kadınlar yöresel ürünlerini, Türkiye'nin dört bir yanına pazarlıyorHATAY'ın yöresel ürünlerini üreten kadınların bir araya gelerek kurduğu Hatay Altınözü Zeytin Emeği Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (HAZEK), zeytin ve zeytinyağı ürünleri, turşu, reçel, pasta, halı...

Girişimci kadınlar yöresel ürünlerini, Türkiye'nin dört bir yanına pazarlıyor

HATAY'ın yöresel ürünlerini üreten kadınların bir araya gelerek kurduğu Hatay Altınözü Zeytin Emeği Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (HAZEK), zeytin ve zeytinyağı ürünleri, turşu, reçel, pasta, halı dokuma, tuzlu yoğurt, hasır dokuma, süs eşyaları gibi yüzlerce çeşit ürün üretmeye başladı. Yüzlerce ürünü kooperatif bünyesinde üreten girişimci kadınlar, Türkiye pazarına açıldı.

Altınözü ilçesinde Kaymakamlık ile Belediye'nin destekleriyle kurulan, tamamı Türk ve Suriyeli kadınlardan oluşan Hatay Altınözü Zeytin Emeği Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (HAZEK), bir fabrika çalışıyor. Zeytin ve zeytinyağı ürünleri, turşu, reçel, pasta, halı dokuma, tuzlu yoğurt, hasır dokuma, süs eşyaları gibi yüzlerce çeşit ürünün üretildiği HAZEK'te, taleplere yetişilemiyor. Ev ekonomisine katkı sağlamak ve üretime katkı sunmak amacıyla sabahın erken saatlerinde kooperatifin üretim tesisinde bir araya gelen girişimci kadınlar, taleplere yetişmeye çalışıyor.AYVAZOĞLU: BİZ BU İŞE ÇOK İNANDIK, İDDİALIYIZAltınözü ilçesinde girişimci kadınların bir araya gelerek kurdukları HAZEK'in, bölge kadınlarını kalkındıracağına inandıklarını ve üretim anlamında beklediklerinden daha fazla talepler karşı karşıya kaldıklarını söyleyen HAZEK Başkanı Leyla Ayvazoğlu, talep fazlasıyla beraber hedeflerinin daha fazla istihdam sağlayıp, kadınları üretime kazandırmak olduğunu söyledi.Yöresel ürünlerin yanı sıra, unutulmaya yüz tutmuş ne varsa, kooperatif bünyesinde yaptıklarını aktaran Ayvazoğlu, şunları söyledi: "Biz bu işe çok inandık, iddialıyız. Gastronomi alanında unutulmuş ne varsa yeniden insanlara sunmak istedik. Gastronomi alanında iddialıyız. Bunun yanında turistik anlamda da iddialı olmak istiyoruz. HAZEK'te gıda mühendislerimizin de desteği ile birbirinden lezzetli ürünler üretiyoruz. Biz bu işe 'Kadın kazanırsa aile kazanır' anlayışıyla başladık. Eskiden kiloyla ürün hazırlarken bugün tonla ürün üretmeye başladık. Türkiye'nin dört bir yanına ürün gönderiyoruz. Hediyelik eşya ürünlerimiz de mevcut. Halı dokuma, buğday sapı işleme gibi el emeği göz nuru el işi atölyelerimiz de mevcut. Buraya eğitime gelen hanımlar için kreşimiz de mevcut. Avukatımız, sosyal çalışmacımız ve psikologlarımızla Altınözlü kadınlara hem istihdam hem de sosyal faaliyetlere katılma imkanı sağlıyoruz." 'HAZEK KISA SÜREDE ÇOK YOL KAT ETTİ'HAZEK eğitmenlerinden Süheyla Hocaoğlu ise "Burada reçel, süt ürünleri, el işi gibi çok sayıda ürünler üretiyoruz. Kooperatifimizin desteğiyle ürettiğimiz ürünleri satabiliyoruz. 20 ile 65 yaş arasında öğrencilerimiz var. Aramızda Suriyeli kadınlar da var. Bu kadınlar hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de üreten insanlar olarak sosyal yaşamda var oluyorlar" dedi.

HAZEK üyesi Suna Zümre de birbirinden lezzetli yöresel ürünleri Türkiye'nin dört bir yanından müşterilere gönderdiklerini dile getirerek, "Kadın kazanırsa aile kazanır. Biz burada geç saatlere kadar çalışarak, yöresel ürünleri en iyi şekilde üretmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Girişimci kadınlar yöresel ürünlerini, Türkiye'nin dört bir yanına pazarlıyor
Girişimci kadınlar yöresel ürünlerini, Türkiye'nin dört bir yanına pazarlıyor
Girişimci kadınlar yöresel ürünlerini, Türkiye'nin dört bir yanına pazarlıyor
Girişimci kadınlar yöresel ürünlerini, Türkiye'nin dört bir yanına pazarlıyor
Girişimci kadınlar yöresel ürünlerini, Türkiye'nin dört bir yanına pazarlıyor
Girişimci kadınlar yöresel ürünlerini, Türkiye'nin dört bir yanına pazarlıyor
Girişimci kadınlar yöresel ürünlerini, Türkiye'nin dört bir yanına pazarlıyor
Girişimci kadınlar yöresel ürünlerini, Türkiye'nin dört bir yanına pazarlıyor
Girişimci kadınlar yöresel ürünlerini, Türkiye'nin dört bir yanına pazarlıyor
YORUMLAR
500
Intertech finansal bulut platformu inter-Cloud'u hayata geçirdi Intertech finansal bulut platformu inter-Cloud'u hayata geçirdi Milli takımda yer alan Nilüferli Sanem takdir topladı Milli takımda yer alan Nilüferli Sanem takdir topladı 'Toplum temelli siyaset önemli hale geldi' "Toplum temelli siyaset önemli hale geldi"

Altınözü, Türkiye, Zeytin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Girişimci kadınlar yöresel ürünlerini, Türkiye'nin dört bir yanına pazarlıyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:55 Rusya- Ukrayna krizinde son gelişme! İki büyük gazete duyurdu: Putin, saldırı emrini verdi
09:49 Artık evlenmek için iki kere düşünmek gerekecek! Mobilya fiyatları iki katına fırladı
09:47 Oğlunun 9 arkadaşını istismar etti! Karşılığında onlara elektronik sigara hediye etti
09:46 Bu yaza düğün var! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy düğün tarihini açıkladı
09:30 Survivor'da Yasin "yakacağım burayı" dedi! Devreye mecburen yangın tüpü girdi
09:25 Çiçek hastalığı yeniden hortluyor mu? Bill Gates'in adını sır gibi sakladığı yeni salgın çiçek virüsü
09:00 Teşkilat'ta dün neler oldu? Serdar örgüt kampından nasıl kurtulacak?
08:59 Yargı'da dün akşam neler oldu? Niyazi'nin ölümü neleri değiştirdi?
08:56 "İmamoğlu ve Yavaş görevlerine devam edecek" diyen Kılıçdaroğlu'ndan adaylığa yeşil ışık: 5 genel başkan isterse aday olurum!
08:42 EYT için masada hangi formüller var: İşte öne çıkan 5 formül!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 10:03:40. #1.12#
SON DAKİKA: Girişimci kadınlar yöresel ürünlerini, Türkiye'nin dört bir yanına pazarlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement