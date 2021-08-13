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Girişimci kadınlara 250 bin TL'ye kadar destek - Son Dakika

Girişimci kadınlara 250 bin TL'ye kadar destek

13.08.2021 13:09
Girişimci kadınlara 250 bin TL'ye kadar destek, System.String[]

Hepsiburada ve Şekerbank, Türkiye'de bir ilk olarak e-ticaret platformu üzerinden kadınlara özel finansman sağlamak üzere Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı kapsamında iş birliği hayata geçirdi.

Hepsiburada ve Şekerbank, Türkiye'de bir ilk olarak e-ticaret platformu üzerinden kadınlara özel finansman sağlamak üzere Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı kapsamında iş birliği hayata geçirdi.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, 2017 yılında kadınların ekonomiye katılımını destekleyerek sürdürülebilir bir ekonomik büyümeye katkı sağlamak amacıyla Hepsiburada tarafından hayata geçirilen Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı, sunduğu komisyon indirimi, reklam ve pazarlama desteği, ücretsiz fotoğraf çekimi ve ücretsiz e-ticaret eğitimleri gibi pek çok avantajla bugüne kadar Türkiye'nin dört bir yanından 19 binden fazla kadına ulaştı.

Şekerbank'la imzalanan iş birliği anlaşması kapsamında da Türkiye'de ilk kez e-ticaret platformu üzerinden girişimci kadınlara özel sunulacak finansal destek imkanıyla bir adım daha ileri taşınıyor.

Sürdürülebilir bir ekonomik büyümede kadınların iş gücüne katılımı ve ticarette güç kazanmalarını desteklemek için başlatılan iş birliğiyle, girişimci kadınlar, programın sunduğu pek çok avantajın yanı sıra, finansal ihtiyaçlarını karşılama fırsatından da yararlanabilecek.

İş birliği kapsamında, işini e-ticarete taşımak ve büyütmek isteyen girişimci kadınların, uygun faiz oranları, 3 ay ödemesiz dönem ve 36 aya kadar vadeyle ihtiyaç duydukları finansal desteğe ulaşmaları sağlanacak.

Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programından faydalanan ve hayallerini bir adım daha öteye taşımak isteyen girişimci kadınlara özel olarak Şekerbank tarafından sunulan Nakit İşletme Kredisi ile 250 bin TL'ye kadar nakit desteği, 36 aya varan vade imkanı, 3 ay ödemesiz dönem ve talep halinde uygun görülen kredilerde taksit öteleme avantajıyla sağlanıyor.

Krediden faydalanan girişimci kadınlar, sunulan finansman olanaklarının yanı sıra personel maaşlarını Şekerbank'a taşımaları halinde nakit promosyon ödemesi, 1 yıl boyunca POS aidatı muafiyeti, internet ve mobil kanallardan 1 yıl boyunca masrafsız EFT/Havale, Şekerbank'ın kadın müşterilerine özel hazırlanan "Bütçem Kart" için yıllık kart aidatı muafiyeti ve kiralık kasalarda yüzde 50 indirim gibi birçok avantajdan yararlanabiliyor.

Finansal desteğe ihtiyaç duyan girişimci kadınlar, Şekerbank web sitesindeki başvuru sayfası üzerinden talep oluşturabiliyor.

Zorlu salgın döneminin kadın girişimciler üzerindeki etkilerini en aza indirmek ve onlara destek olmak için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Hepsiburada, Şekerbank ile başlattığı iş birliğiyle salgının kadınlar üzerindeki finansal etkilerinin en aza indirilmesine de fayda sağlamayı hedefliyor.

"İmkanlarımızı seferber ederek girişimci kadınların güçlerine güç katmak için çalışmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, şunları kaydetti:

"Kadının varlığını yaşamın her alanında destekleyen bir marka olarak, 2017 yılından bu yana Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programımız ile girişimci kadınlara eğitim, pazarlama ve operasyonel süreç konularında birçok destek sağlıyoruz. Salgın döneminde daha fazla girişimci kadına ulaşmak için hayata geçirdiğimiz birçok yeni iş birliği ve yatırımla, ekonomide kaldıraç görevi üstlenmeyi sürdürdük. Şekerbank ile başlattığımız yeni iş birliğimizden memnuniyet duyuyor; bu vesileyle girişimci kadınların yaşadıkları finansal engelleri aşmalarına destek olmayı arzu ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de tüm imkanlarımızı seferber ederek girişimci kadınların güçlerine güç katmak için çalışmaya devam edeceğiz."

"Anadolu'nun her yerindeki kadınları desteklemek için sürekli çalışıyoruz"

Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu ise kadınların finansmana erişimini kolaylaştırmanın ve kendi işlerini kurarak ekonomiye dahil edilmelerinin önemine işaret ederek, "Sürdürülebilir Bankacılık faaliyetleriyle kadınların ekonomiye daha etkin katılmalarını sağlamak için destekler sunan bir banka olarak, içinde bulunduğumuz salgın döneminde ticari faaliyetlerini sürdüren kadın girişimcilerin de yanında olmaya devam ediyoruz. Sadece büyük şehirlerdeki kadınları değil Anadolu'nun her yerindeki kadınları desteklemek için sürekli çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kumoğlu, Hepsiburada ile iş birliği içinde oldukları "Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı" sayesinde Türkiye'nin neresinde olursa olsun kadın üreticilerin, nakit ihtiyacını avantajlı koşullarla karşılayacağını ve pek çok bankacılık hizmetinden ücretsiz faydalanacağını aktararak, "Kadın girişimciliğini desteklemeye ve üretime katılmak isteyen kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Girişimci kadınlara 250 bin TL'ye kadar destek

Türk Lirası, Hepsiburada, Şekerbank, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Girişimci kadınlara 250 bin TL'ye kadar destek - Son Dakika


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