Girişimci kadınlara destek

BizBizze Kadınlar İçin Fikir ve Destek Derneği yeni dönemde süren girişimcilik programlarının koçluk ve mentorluk alanlarına yoğunlaşmayı hedefliyor. Dernek, hazırlanan sıkı eğitim programını tamamlayan kadınları iş kurma süreçlerinde daha kişiselleşmiş bu iki hizmet ile desteklemek ve iş kurma ya da büyütme konusunda ileriye doğru adım atmak üzere cesaretlendirme hedefinde.



Dernek başkanı Özden Anık Tekir süren çalışmalarında derinleşmenin yanı sıra dernek tarafından oluşturulan bütünlüklü ve çok kapsamlı girişimcilik programını Anadolu'nun farklı şehirlerine götürmek üzere temaslarda bulunduklarını söylüyor.



Tekir bu yöndeki çalışmalarını şu sözlerle anlatıyor: "İstanbul dışındaki şehirlerde de daha fazla kadın girişimciye nasıl ulaşırız, iş kurmak isteyen kadınlarla nasıl buluşuruz, bunun imkanlarını geliştiriyoruz. Çünkü amacımız sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin tamamında kadın girişimciliğini güçlendirmek. Öte yandan kadınların çalışma hayatına katılımını destekleyecek İşe 5 Adım Programından da elbette vazgeçmedik."