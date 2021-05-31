Girişimci kadınlara e ticaret eğitimi - Son Dakika

Esenler Belediyesi, www.nar.ist sitesi üzerinde mağaza açarak, el emeklerini ekonomik olarak değerlendirmek isteyen kadınları desteklemeye devam ediyor. Nar Projesi kapsamında mağaza açmak isteyen ve e-ticaret yapmak isteyen girişimci kadınlara yönelik "E-Ticaret ve Dijital Pazarlama Eğitimi" düzenlendi. E-ticaretin püf noktaları, fırsatları ve bilinmesi gereken her şey bu online eğitimde yer aldı.

Eğitim kapsamında, "Elektronik Ticaretin Tarihi Gelişimi", "İnternet ve Elektronik Ticaretle İlgili Temel Kavramlar", "İnternet Üzerinden Pazarlama ve Reklam", "Elektronik Ticaret Uygulamaları", "Finansal Yatırım Araçları" ve bu başlıkların alt başlıklarından oluşan toplam 15 saatlik ücretsiz eğitim verildi.

İnternet'in gelişimi, E-Ticaret, İnternet üzerinde iş kurabilmek için gereklilikler, Web sitelerinin özellikleri, E-Ticaret web sitesi kurmak için kullanılan araçlar, pazarlama konuları, ödeme ayarları, güvenlik sorunları ve müşteri hizmetleri gibi temel konular ele alındı. Programa, e-ticaret alanında kariyer yapmayı düşünen veya bu alanda girişimcilik planları olan kadınlar katıldı.

Eğitimler gruplar halinde devam ediyor.