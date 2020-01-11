Girişimci kadınlara tablet desteği - Son Dakika
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Girişimci kadınlara tablet desteği

25 dakika önce

Çankaya Belediyesi ve Başkent Üniversitesi'nin desteğiyle Rotary 2430. Bölge tarafından yürütülen Girişimci Kadınlar Projesi (GİKA) kapsamında, eğitimini tamamlayan kadınlara el emeği ürünlerini elektronik ticaret sitesi kanalıyla satış yapabilmelerine olanak sağlayacak tabletler, törenle...

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Çankaya Belediyesi ve Başkent Üniversitesi'nin desteğiyle Rotary 2430. Bölge tarafından yürütülen Girişimci Kadınlar Projesi (GİKA) kapsamında, eğitimini tamamlayan kadınlara el emeği ürünlerini elektronik ticaret sitesi kanalıyla satış yapabilmelerine olanak sağlayacak tabletler, törenle girişimci kadınlara dağıtıldı.


Girişimci Kadınlar Projesi (GİKA) kapsamında girişimciliğe adım atan kadınlar Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde düzenlenen "Tablet Dağıtım Töreni"nde bir araya geldi. Törene, TBMM Başkan Vekili Levent Gök, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ile proje yürütücüleri arasında yer alan Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal ve Hakan Karaalioğlu katıldı.


Açılış konuşmasını Girişimci Kadınlar Projesi Ankara Koordinatörü Canan Yenel'in yaptığı törende Hakan Karaalioğlu kadın iş gücünün ekonomiye katılması amacıyla "El Ele Ekonomik özgürlüğe" sloganıyla yola çıktıklarını belirterek katkısı olan kuruluşlara ve katılımcılara teşekkür etti.


Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner ise "Çankaya Belediyesi olarak kadının toplumdaki yerini güçlendirmek, kadın emeğini görünür kılmak ve eşitlikçi bakış açısını toplumda yerleştirmek için önemli çalışmalar yapıyoruz. Girişimci Kadınlar Projesi belediye, üniversite ve sivil toplum kuruluşu işbirliğinin çok güzel bir örneğidir. Projeye katılan tüm kadınlarımıza başarılar diliyor, destekleyenlere teşekkür ediyorum" dedi.


Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal "Kadınlar olmadan bir ülkenin başarıya ve ileri ülke düzeyine ulaşması mümkün değildir. Üniversitemiz bu tür projelerde bundan sonra da sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşları ile işbirliğini sürdürecektir" şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından, Çankaya Belediyesi ve Başkent Üniversitesi'nin desteğiyle yürütülen ve kadınların el emeği ürünlerine elektronik ticaret sitesi kanalıyla ülke genelinde pazar sağlayabilmelerinin ve böylece iş gücüne katılımlarını da artırmanın amaçlandığı GİKA-Girişimci Kadınlar Projesi'ne katılan kadınlara tabletleri dağıtıldı. - ANKARA

Başkent Üniversitesi, Çankaya Belediyesi, Çankaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 01:09 Kaynak: İHA
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