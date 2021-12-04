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Girişimci kadınlara UYUMA ve KADES projeleri anlatıldı - Son Dakika

Girişimci kadınlara UYUMA ve KADES projeleri anlatıldı

04.12.2021 14:43
Girişimci kadınlara UYUMA ve KADES projeleri anlatıldı

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentteki kadın derneklerine üye kadınlara UYUMA ve KADES eğitimi vererek, "En iyi narkotik polisi anne" konulu seminer gerçekleştirdi.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentteki kadın derneklerine üye kadınlara UYUMA ve KADES eğitimi vererek, "En iyi narkotik polisi anne" konulu seminer gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelinde başlatılan, "En iyi narkotik polisi anne" programı kapsamında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi (NSM) ile Aile İçi Şiddeti Önleme ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri kent genelindeki derneklerde üyeliği olan kadın girişimcilerle bir araya geldi. İlk olarak girişimci kadınlara NSM tarafından uyuşturucu maddeleri tanıma eğitimi verilerek uyuşturucu madde ile mücadele yöntemleri ve gençlerin korunması yönünde konular anlatıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan, "İki ekmek" isimli kısa film girişimci kadınlara izletildi. Kısa filmde bir anne ve uyuşturucu batağına düşen çocuğunun hazin sonunu izleyen girişimci kadınlar duygusal anlar yaşadı. Uyuşturucu ile mücadelede en etkin teknolojik uygulaması olan Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) isimli telefon uygulaması tanıtıldı. UYUMA üzerinden kadınların şüphelendikleri durumları nasıl ihbar edeceği ve emniyetten uygulama kapsamında nasıl bir destek alacakları aktarıldı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Aile İçi Şiddeti Önleme ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri ise girişimci kadınlara emniyet güçlerinin kadına şiddete karşı başlattıkları özverili çalışmaları anlattı. Adli olaylarda kadının korunması ve aile içi şiddetlerin önüne geçilmesi adına kadınlara psikiyatri niteliğinde sunum yapıldı. Girişimci kadınlara kendilerine uygulanacak şiddet ve çevrelerinde oluşacak şiddetin önlenmesine yönelik Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı. Tanıtımda uygulamanın indirilmesi, kurulumu ve ihbarda kullanım bilgileri verildi.

"Evlatlara ilişkin, nesle ilişkin en etkili olan sizsiniz"

Programda bir konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu annelerin çocukların psikolojisinde en etkili silah olduğunu vurgulayarak, "Biz Emniyet Müdürlüğü, jandarma, tüm kurumlar, tüm birimler, STK'lar herkes şunun için uğraşıyor. Evlatlarımız, ailelerimiz Aksaray'ımız için, ülkemiz, milletimiz için uğraşıyoruz. Ben şunu biliyorum. Yaralandığı zaman bir çocuk 'anam' diyor. Hemen çocuğun başına bir şey gelse ilk annesine anlatıyor. Yani öncelik her zaman sizdedir. Gören göz noktasında, işiten kulak noktasında tümüyle beraber sahiplenme noktasında en yakın olanlar sizsiniz. Evlatlara ilişkin, nesle ilişkin en etkili olan sizsiniz" dedi.

Kadın girişimci Muazzez Toprak (55) ise "En iyi narkotik polisi anne programını bir süredir Girişimci İş Kadınları Derneği ile ortak çalışma yapıyoruz. Bu ülke genelinde emniyetin, İçişleri Bakanlığının bir çalışması zaten, Aksaray'da da birkaç okulda ve hanımefendilerin çokça olduğu fabrikalarda yapmaya çalışıyoruz. Çok yararlı biliyorsunuz Türkiye'nin acı bir gerçeği bu, aslında dünyanın acı bir gerçeğidir. Evlatlarımızı kaybetmemek adına çok güzel bir etkinlik" diye konuştu. - AKSARAY

Girişimci kadınlara UYUMA ve KADES projeleri anlatıldı
Girişimci kadınlara UYUMA ve KADES projeleri anlatıldı
Girişimci kadınlara UYUMA ve KADES projeleri anlatıldı
Girişimci kadınlara UYUMA ve KADES projeleri anlatıldı
Girişimci kadınlara UYUMA ve KADES projeleri anlatıldı

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Aksaray, KADES, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Girişimci kadınlara UYUMA ve KADES projeleri anlatıldı - Son Dakika


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