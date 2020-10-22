Girişimci kadınlardan Kırşehir Valisi Akın'a ziyaret - Son Dakika

Girişimci kadınlardan Kırşehir Valisi Akın'a ziyaret

22.10.2020 17:07
Girişimci kadınlardan Kırşehir Valisi Akın'a ziyaret, System.String[]

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bünyesinde faaliyet yürüten girişimci kadınlar, Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bünyesinde faaliyet yürüten girişimci kadınlar, Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Kırşehir TSO'dan yapılan açıklamaya göre, Kırşehir Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri, ziyarette Vali Akın'a çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kooperatifin ürünleri ve yapılacak çalışmaları anlatan girişimci kadınlar, desteklerinden dolayı Akın'a teşekkür etti.

Vali Akın da kooperatif aracılığıyla bir araya gelen kadınların yaptığı üretimin kentin gelişmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Girişimci kadınlara ziyaretlerinde, Kırşehir TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz da eşlik etti.

Kırşehir, Ticaret, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Girişimci kadınlardan Kırşehir Valisi Akın'a ziyaret - Son Dakika

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