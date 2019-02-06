Girişimci Öğrencilerden Fındıklı Kahve

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri "Amisos" ismini verdikleri 8 karışımdan oluşan kahve üretti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri "Amisos" ismini verdikleri 8 karışımdan oluşan kahve üretti.



Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencisi girişimci Fatih Avcı ve beraberindeki öğrenci arkadaşları, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç'i ziyaret etti. Rektörlük makamındaki buluşmada, daha önce ürettikleri "Amisos" isimli kahveyi markalaştıran OMÜ'lü girişimci öğrenciler, yine girişimciliklerinin ürünü olan fındıklı kahveyi Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç'e ikram etti.



Öğrencilerin ürettiği fındıklı kahvenin tadına bakan Rektör Bilgiç, öğrencilerle sohbet edip, "Üniversitemizde böylesine girişimci öğrencileri görmek bizleri son derece mutlu ediyor. Öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyorum" diyerek memnuniyetini dile getirdi. Amisos kahvesine bir yenisi eklediklerini belirten Fatih Avcı da fındıklı kahveyle farklı bir lezzet yakalamaya çalıştıklarını söyledi.



15 üniversite öğrencisinin ortak oluşturduğu "Amisos" kahvesi, menengiç kahvesinin içine konulan 8 adet karışımdan oluşuyor.



Ziyaretin sonunda girişimci öğrenci Avcı, gösterilen nezaket ve konukseverlik için teşekkür ederken günün anısına Rektör Bilgiç ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - SAMSUN

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