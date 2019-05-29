Girişimci Okul ve İstihdam için İş Birliği Projesi kapanış toplantısı

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Bafra Şehit Erkut Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğinde yürütülen "Girişimci Okul ve İstihdam için İş Birliği Projesi" 2019 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı.

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Bafra Şehit Erkut Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğinde yürütülen "Girişimci Okul ve İstihdam için İş Birliği Projesi" 2019 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı.



Bafra TSO Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Başar, oda binasında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, projenin 2019 yılı faaliyetlerinin başarıyla tamamlanmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bafra'da bir ilk olan projenin faydalı olduğunu görmenin kendilerini sevindirdiğini vurgulayan Başar, "Öğrencilerin okul müfredatı dışında bu tür kişisel gelişim etkinliklerinize katılımı, farklı bir vizyonla tanışmalarını sağlıyor. Firma ve kurum ziyaretleri öğrencilerimize okul sıralarında iş hayatı ile ilgili bilgi ve deneyim sahibi olmalarına olanak sağlıyor. Okul yönetimini, projede eğitmen olarak görev alan personelimizi ve öğrencileri tebrik ediyorum. Projelere olan desteğimiz artarak devam edecektir." dedi.



Öğrenciler adına konuşan Yusuf Atabek da aldıkları girişimcilik ve liderlik eğitimlerinden çok memnun kaldıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Programın sonunda Bafra Şehit Erkut Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adına İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Başar'a desteklerinden ötürü plaket sundu.

Girişimcilik eğitimlerine katılan öğrencilere ve öğretmenlere de proje anısına Bafra TSO ve okul tarafından yaptırılan hatıra hediyeler verildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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