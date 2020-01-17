Girişimci şirketlerde kadın maas¸ ortalaması yüzde 25 düşük - Son Dakika

Girişimci şirketlerin çalışanlarına sunduğu ücret ve yan haklarla ilgili Endeavor Türkiye ve Talentmelon işbirliğiyle Türkiye'nin gerçekleşen ilk araştırmasına göre, "tüm rollerin yüzde 65'inde" kadın çalıs¸an maas¸ ortalaması, erkek çalıs¸an maas¸ ortalamasından yüzde 25 daha düşük.

Aynı departman ve düzeydeki rollerin yüzde 35'inde ise kadın çalışanların maaş ortalaması erkeklerin maaş ortalamasından yüzde 12 daha yüksek.

Araştırma bir başka problemi de öne çıkarıyor; yönetim seviyesindeki 129 farklı rolde, çalışan kadın sayısı 28, bu rakam toplamın yüzde 21'ine denk geliyor. Raporlanan 25 adet C seviye rolden, yalnızca üç tanesi kadınlara ait. Kadınların tüm rollerdeki oranı ise yüzde 38.

Farklı ölçeklerde 19 girişimci şirket katılarak 1,000'den fazla çalışan için veri sağlayan araştırmanın ilki şunları içeriyor:

"Aynı deneyimlere sahip roller arasında en yüksek maaşı alan pozisyonlar sırasıyla Yazılım, Müşteri Başarısı (Customer Success) ve Satış alanlarında yer alıyor. 2019 yılı ücret verilerine göre, medyanda, yeni mezun yazılımcı aylık net maaşları 3 bin 600 lira ile 5 bin 250 lira arasında değişiyor. Ücret artışı planları yüzde 15 ile yüzde 17 arasında değişiyor.

"Haftada en az bir gün evden çalışma imkanını girişimlerin yüzde 47'sinde sağlanırken, haftanın neredeyse tamamında evden çalışmayı yan hak olarak sunan az sayıda da olsa girişim var. Girişimlerin yüzde 58'i de, 9-6 mesai saati uygulaması konusunda esneklik sunuyor. Çalışanlar, çalışma saatleri doldurmak koşuluyla, daha erken ya da geç başlayabiliyorlar.

"Girişimlerin neredeyse tamamı çalışanlarına yemek kartı sunuyor. 2020 için belirlenen vergiden muaf yemek miktarı 23 lira olmasına rağmen, girişimlerin ortalama günlük yemek ücreti 25 lira. Şirketlerin yüzde 23'ü bu ortalamanın üzerinde 27-30 lira arasında günlük ücret ödüyorlar.

"Özel sağlık sigortası planlarına bakıldığında, katılan şirketlerin yüzde 68'i tamamlayıcı sigorta ya da özel sağlık sigortası sunuyor. Özel sağlık sigortası sunmak için en az iki aylık bekleme süresi, sigorta yan hakkı sağlayan şirketlerin yarısından fazlasında var."

Endeavor Türkiye Yönetici Direktörü Aslı Kurul Türkmen, "Enflasyon oranı, şirketler tarafından, ücret artışlarını belirlemede tek kriter olarak görülmüyor. Türkiye 2019 enflasyon oranı geçtiğimiz günlerde yüzde 11.84 olarak açıklanmasına rağmen, planlanan ücret zam oranları açıklanan enflasyon oranından yüksek. Bu farkın nedeni, yetenekleri elde tutmada ve yetenekler için bir cazibe merkezi haline gelmekte, girişimcilerin içinde bulunduğu rekabetçi pazar koşullarıdır diyebiliriz" dedi.

Talentmelon Kurucusu Sure Köse Ulutaş da araştırmayla ilgili, "Kurumsal şirketlerden girişimlere yetenek kaybının hızlandığı bu dönemde, bu çalışmanın sonuçları, yalnızca girişimler için değil, kurumsal şirketler için de çok değerli. İlerleyen dönemlerde, daha fazla girişimci şirketin bu çalışmaya katılarak veri sağlamasını umuyoruz" dedi.