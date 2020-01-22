Girişimci şirketlerinde en yüksek ücret yazılımcılara

Endeavor Türkiye ve Talentmelon işbirliğiyle gerçekleştirilen araştırma, girişimci şirketlerinde en yüksek ücret alan çalışan grubunu yazılımcılar oluştururken, cinsiyetlere göre ücret ve artış oranlarında farklar olduğunu ortaya koydu.

Türkiye'deki girişimcilik odaklı en köklü kurumlardan biri olan Endeavor Türkiye ile yalnızca girişimci şirketler için insan ve kültür konularında danışmanlık hizmeti veren Talentmelon işbirliğiyle gerçekleştirilen, girişimci şirketlere özel Türkiye'nin ilk ücret ve yan haklar araştırması sonuçları yayımlandı. Bu yıl ilki düzenlenen araştırmaya, farklı ölçeklerde 19 girişimci şirket katılarak 1.000'den fazla çalışan için veri sağladı.

Araştırmanın sonuçlarına göre aynı deneyimlere sahip roller arasında en yüksek maaşı alan pozisyonlar sırasıyla Yazılım, Müşteri Başarısı (Customer Success) ve Satış alanlarında yer alıyor. 2019 yılı ücret verilerine göre, medyanda, yeni mezun yazılımcı aylık net maaşları 3,600 lira ile 5250 lira arasında değişiyor. Ücret artışı planları yüzde 15 ile yüzde 17 arasında değişiyor.

Araştırmanın dikkat çeken bölümlerinden biri de cinsiyete göre maaşların durumunu gösteriyor. Ortaya çıkan sonuçlara göre tüm rollerin yüzde 65'inde; kadın çalıs¸an maas¸ ortalaması, erkek çalıs¸an maas¸ ortalamasından yüzde 25 daha düşük kalmış durumda.

Aynı departman ve düzeydeki rollerin yüzde 35'inde kadın çalışanların maaş ortalaması erkeklerin maaş ortalamasından yüzde 12 daha yüksek. Yönetim seviyesindeki 129 farklı rolde, çalışan kadın sayısı 28. Bu rakam, toplamın yüzde 21'ine denk geliyor. Raporlanan 25 adet C seviye rolden, yalnızca 3 tanesi kadınlara ait. Kadınların tüm rollerdeki oranı ise yüzde 38.

Girişimlerin neredeyse tamamı çalışanlarına yemek kartı sunuyor. 2020 için belirlenen vergiden muaf yemek miktarı 23 lira olmasına rağmen, girişimlerin ortalama günlük yemek ücreti 25 lira. Şirketlerin yüzde 23'ü bu ortalamanın üzerinde 27-30 lira arasında günlük ücret ödüyorlar.

Özel sağlık sigortası planlarına bakıldığında, katılan şirketlerin yüzde 68'i tamamlayıcı sigorta ya da özel sağlık sigortası sunuyor. Özel sağlık sigortası sunmak için en az iki aylık bekleme süresi, sigorta yan hakkı sağlayan şirketlerin yarısından fazlasında var.

Araştırmayla ilgili açıklamada bulunan Endeavor Türkiye Yönetici Direktörü Aslı Kurul Türkmen, Türkiye ekonomisinde özellikle son 1-2 yıl içinde yaşanan dalgalanmalar ve Türk Lirası'nın yabancı para birimleri karşısında kaybetmesinin, şirketlerin ücret yönetiminde daha temkinli aksiyonlar almasına neden olduğu görüşünü aktardı. Aslı Kurul Türkmen, "Enflasyon oranı, şirketler tarafından, ücret artışlarını belirlemede tek kriter olarak görülmüyor. Türkiye 2019 enflasyon oranı geçtiğimiz günlerde yüzde 11.84 olarak açıklanmasına rağmen, planlanan ücret zam oranları açıklanan enflasyon oranından yüksek. Bu farkın nedeni, yetenekleri elde tutmada ve yetenekler için bir cazibe merkezi haline gelmekte, girişimcilerin içinde bulunduğu rekabetçi pazar koşullarıdır diyebiliriz" dedi.