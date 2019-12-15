Girişimci sporcular öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Girişimci sporcular öğrencilerle buluştu

6 saat önce

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü'nün düzenlediği "Girişimci Sporcular" adlı panelde girişimci sporcular bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Girişimci sporcular öğrencilerle buluştu, System.String[]

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü'nün düzenlediği "Girişimci Sporcular" adlı panelde girişimci sporcular bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.


Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe; Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, Türkiye Karate Eğitim Kurulu Başkanı Hakan Alpay, Karate branşında Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonlukları bulunan Eski Milli Sporcu Enes Erkan ve Beden Eğitimi Öğretmeni ve Milli Sporcu Emine Erkan, öğretim elemanları, öğrenciler ve davetli misafirler katılım sağladı.


Panelin açılış konuşmasını gerçekleştirmek için kürsüye davet edilen Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, Dünya çapında sporcuları Üniversitemizde ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirerek, başarıya ulaşmak için motivasyonun, kendini tanımanın, çalışmanın, sabretmenin ve hedef belirlemenin önemine vurgu yaptı. Panelin herkes için faydalı olması temennisinde bulunan Prof. Dr. Müderrisoğlu, programda emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.


Gerçekleştirilen açılış konuşmasından sonra sunumlarını yapmak için kürsüye davet edilen Milli Sporcular, kariyer çizgisini oluştururken dikkat ettikleri hususları katılımcılarla paylaştı.


Her fırsatta Türkiye'yi çok sevdiğini ve ülkemizin dünyanın en güzel ülkesi olduğunu dile getiren Türkiye Karate Eğitim Kurulu Başkanı Hakan Alpay, her geçen gün daha da heyecanlandığını ve en büyük tutkusunun da paylaşmak olduğunu söyledi. Spor camiasına antrenörlük, yazarlık, yayıncılık gibi pek çok alanda hizmet eden Türkiye Karate Eğitim Kurulu Başkanı Hakan Alpay, hayal kurmanın önemine değinerek, hayali olmayan kişinin yaşamının da bittiğini dile getirdi. Hayal kurmanın, hedef koymanın ve eyleme geçmenin başarı için olmazsa olmazlardan olduğunun altını çizen Hakan Alpay, katılımcılardan ülkemizi sevmelerini ve tarihimizi iyi bilmeleri gerektiğini dile getirdi.


Karate ile 1996 yılında tanıştığını ve 2000 bin yılında Türk Milli Takımı'na girdiğini söyleyen Enes Erkan, 18 yıl Milli Takımda aktif sporcu olarak görev aldığını ve 2018 yılında milli sporculuğunu sonlandırma kararı aldığını ifade etti. Spora başladığından beri hedefinde dünya şampiyonluğu olduğunu vurgulayan Enes Erkan, kendisine koyduğu bu hedefler sayesinde motivasyonunu artırdığını ve istekle çalıştığını katılımcılarla paylaştı.


Spora televizyon karakterlerinden, özellikle güçlü kadın rol modellerinden etkilenerek başladığını söyleyen Emine Erkan, kendisinin de Düzceli olduğunu ve Düzce'nin ilk milli sporcusu olduğunu ifade etti. Hayal kurmanın, hedef belirlemenin önemine de değinen Emine Erkan, Düzce Üniversitesi'nin kurulması ile birlikte Düzce'nin daha da geliştiğini ve imkanların arttığını söyledi.


Program sonunda yaptıkları başarılı çalışmalar ve sunumları için misafir konuşmacılara Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, Düzce, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 08:54 Kaynak: İHA
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