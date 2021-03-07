"Girişimci ve üreten kadınlar başarının anahtarı olacak" - Son Dakika

"Girişimci ve üreten kadınlar başarının anahtarı olacak"

07.03.2021 12:46

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bursa Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Başkanı Sevgi Saygın, girişimci ve üreten kadınların Türkiye'nin uzun vadeli ekonomik potansiyelini güçlendirecek, ihracat becerisini geliştirecek ve dinamizmini artıracak en önemli unsur olacağını söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bursa Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Başkanı Sevgi Saygın, girişimci ve üreten kadınların Türkiye'nin uzun vadeli ekonomik potansiyelini güçlendirecek, ihracat becerisini geliştirecek ve dinamizmini artıracak en önemli unsur olacağını söyledi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren TOBB Bursa KGK'nın mart ayı icra kurulu toplantısı BTSO Mutfak Akademi'nin uygulama restoranı olan 1889 Bursa&Double F Restoran'da gerçekleştirildi. TOBB Bursa KGK Başkanı ve BTSO Meclis Üyesi Sevgi Saygın ile kurul üyelerinin katıldığı toplantıda pandemi sürecinde yapılan çalışmalar ve yeni proje fikirleri değerlendirildi. Son bir yıldır ekonomik ve sosyal tüm faaliyetlerin Kovid-19 salgını gölgesinde sürdüğünü belirten Sevgi Saygın, TOBB Bursa KGK olarak bu süreçte oldukça yoğun ve proaktif bir çalışma sergilediklerini anlattı.

Salgın döneminde Kurul olarak Türkiye'nin ilk online kadın girişimci zirvesini düzenlediklerini söyleyen Saygın, 'Başarırsın Çünkü Kadınsın' mottosuyla gerçekleştirilen 'Zirvedeki Kadınlar' etkinliğinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u ağırladıklarını anımsattı. Pandemi sürecinde ayrıca İlham Veren Başarı Hikayeleri söyleşileri düzenlemeye başladıklarını aktaran Saygın, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve kadınları girişimciliğe özendirmek amacıyla her ayın 16'sında başarılı girişimcileri rol model olarak potansiyel girişimciler ile bir araya getirdiklerini söyledi.

Pandemi sürecinde kadınların iş hayatında karşılaştıkları sorunlara ilişkin yürütülen çalışmalarda da aktif olarak yer aldıklarını söyleyen Saygın, "Kurul üyelerimiz ve paydaş kuruluşlarımızla sürekli iletişim halinde olduk. Bu süreçte onlarca toplantı düzenledik. Kadınlarımızın yaşadıkları sorunları yakından takip edip, çözüm önerileri geliştirdik. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay'ın destekleriyle tüm talep ve önerilerimizi TOBB ve ilgili Bakanlıklara ilettik." dedi.

Kovid-19 salgınının kadınları daha fazla ve daha olumsuz etkilediğini dile getiren Saygın, salgın döneminde evden çalışma eğiliminin güçlenmesi ile birlikte kadınların üzerindeki bakım yükümlülükleri ve ev işlerine harcadıkları zamanın arttığına dikkati çekti. Pandemi sona erdikten sonra kadınların işgücüne dönmesinde ciddi bir azalma yaşanacağının öngörüldüğünü söyleyen Sevgi Saygın, "Her ne olursa olsun bunun yaşanmaması gerekiyor. Pandemi ile birlikte yaşanan ekonomik dönüşüm, kadınların iş hayatındaki varlığını artık tercih meselesi olmaktan çıkarıp bir zorunluluk haline getirdi. Türkiye'nin uzun vadeli ekonomik potansiyelini güçlendirecek, ihracat becerisini geliştirecek ve dinamizmini artıracak olan girişimci ve üreten kadınlarımız olacak." diye konuştu.

Pandemi ile birlikte başta ekonomi olmak üzere birçok alanda taşların yerinden oynadığını ifade eden Saygın, köklü değişimlerin yaşandığı bir süreçte kadınların önüne yeni fırsatların çıkacağını vurguladı. Salgın sonrası girişimciler için en hayati konuların başında dijitalleşmenin geldiğini kaydeden Saygın, "Daha fazla kadının girişimini dijital ortama taşıması, e-ticaret ve e-ihracat konularında kadınlarımızın ihtiyaç duyduğu bilgiye erişimini sağlamayı hedefliyoruz. Yeni ekonomiye hızla adapte olan girişimciler hedeflerine daha emin adımlarla ilerleyecek." dedi.

Kadın girişimciler olarak her türlü zorluğa karşın Türkiye ve ekonominin aydınlık geleceğine dair inanç ve umutla dolu olduklarını ifade eden Saygın, şunları söyledi: "Türkiye olarak dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasında yer almak ve sağlıklı ve mutlu bir toplum oluşturmak istiyorsak; yüzde 30 seviyelerinde bulunan kadın işgücüne katılım ile yüzde 10 düzeyinde olan kadın girişimci oranlarımızı yukarılara taşımak zorundayız. Kurulumuz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesine yönelik hedeflerin takipçisi olmaya devam edecek. Bu düşüncelerle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." - BURSA

Girişimci ve üreten kadınlar başarının anahtarı olacak
Girişimci ve üreten kadınlar başarının anahtarı olacak

Türkiye, İhracat, Bursa, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Girişimci ve üreten kadınlar başarının anahtarı olacak' - Son Dakika Ekonomi


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