GİRİŞİMCİLER AQUA FLORYA AVM'DE BULUŞACAK
19.03.2021 10:56
Ece Türkiye yönetimindeki Aqua Florya AVM ev sahipliğinde Brandsandmore Alışveriş Moda ve Sosyal Destek Günleri, Aslı Özdemir organizasyonuyla 24-25-26-27 Mart tarihlerinde gerçekleşiyor. Aqua Florya AVM sponsorluğunda giyimden aksesuara, ev tekstilinden kozmetiğe kadar farklı sektörlerden girişimleri buluşturacak olan alışveriş günleri, 4 gün boyunca misafirlerine keyif dolu anlar sunacak
Özel gereksinimli bireylerin hayatın her alanında eşit yaşam koşullarında yer alabilmesi için 32 yıldır kesintisiz olarak faaliyet gösteren ve farkındalık projeleriyle hem ülkemizde hem de yurt dışında birçok ödül alan İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) için gerçekleşecek alışveriş günleri, "farkındalık" temasının taşıyıcısı olacak. 4 gün sürecek alışveriş günlerinde İZEV FARKBAND grubu performanslarıyla sahne alacak. Ayrıca Dr. Yavuz Dizdar ve finansal Astrolog Aylin Çetiner'in seminerleri yapılacak. Bahar temalı Brandsandmore Alışveriş Moda ve Sosyal Destek Günleri'nde Emel Yıldırım, Aslı Hünel, Ivana Sert, Seray Sever, Hilal Toprak, Bircan Bali, Serap Yıldız, Merve Aydın, Beste Korkmaz, Gülay Kamaz, Damla Ersubaşı, Işıl Donat gibi ünlüler markalarıyla stantlarının başında olacak.
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