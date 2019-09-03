Son Dakika Haberleri: Girişimciler destekleme programı hakkında bilgilendirildi
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Girişimciler destekleme programı hakkında bilgilendirildi

1 saat önce

Karlıova ilçesinde girişimciler, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı konusunda bilgilendirildi.

Girişimciler destekleme programı hakkında bilgilendirildi, System.String[]

Karlıova ilçesinde girişimciler, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı konusunda bilgilendirildi.

Karlıova Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Ortaokulunda düzenlenen toplantıda konuşan Tarım ve Orman Müdürlüğü Destek Şube Müdür Ahmet Çibik, kırsal alanda yaşayan vatandaşın gelir düzeyinin yükseltilmesi ve kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması amacıyla programın uygulandığını söyledi.

Daha sonra ziraat mühendisi Kerim Kaya girişimcilere programdan faydalanma koşuları hakkında bilgi verdi.

Programa, Karlıova Kaymakamı Ahmet Güneri, Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Ayaz da aktıldı.

Hüseyin Hüsnü, Karlıova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:54 Kaynak: AA
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