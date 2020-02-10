Girişimciler Festivali'nin son gününde ödüllü çekiliş - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen ve "El Emeğini Sanata Dönüştüren" Eyüpsultan Girişimciler Festivali sona erdi. Festival süresince 100 TL'lik alışveriş yapanlara, son gün düzenlenen çekilişle el emeği ürünler hediye edildi.



Yoğun katılımın sağlandığı festivalde birçok kadın, el emeği ürünlerini satarak hem kendi bütçesine hem de ihtiyaç sahiplerine destekte bulundu. Toplam 196 kişinin ürünleri ile katıldığı, üç gün süren festivalde yüzlerce ürün tüketicilerle buluştu. Festivalde toplam 100 TL'lik alışveriş yapanlara festivalin son günü çekiliş ile el emeği ürünler hediye edildi.



3 gün süren festivalde 196 katılımcı yer aldı



Festivalde Eyüpsultan Mesleki Eğitim Kursları (ESMEK), Eyüpsultan Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi (ESER), öğrencilerinin ürettiği ürünler, Kadın Sığınma'da kalan kadınların aldıkları eğitimlerle ürettikleri ürünler, Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezlerindeki atölyelerde eğitim alan velilerin el emeği göz nuru ürünleri, Ağaçlı ÇODEM'de rehabilite edilen çocukların kendi üretimi olan ürünler, ilçede yaşayan engelli bireylerin ürünleri, ayrıca Eyüpsultan ilçesinde yaşayan, evde üretim yaparak aile bütçesine katkıda bulunan kadınların ürünleri de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.



Ürünler satışa sunuldu



Katılımcıların stant ve yer ücreti ödemeden katıldıkları festivalde, iğne oyası, fliografi, tablo resim, takı, dikiş, geri dönüşüm atölyesi, amigurumi, quling, ebru, hediyelik eşya, cam üfleme, kaligrafi gibi birçok branşta stantlar kuruldu. Ahşap ürünlerden el örgüsüne kadar birçok çeşit ürünün yer aldığı festivalde ayrıca, ev baklavası, sarma, tarhana, erişte, zeytinyağı gibi ev yapımı organik ürünler de satışa sunuldu.



Sosyal sorumluluk projesine dönüştü



Festivalde vatandaşlar ürünlerini satarken festivalin kendi içerisinde oluşturduğu sosyal sorumluluk projesi ile katılımcılar elde ettikleri gelirlerin bir kısmı ile devlet okullarında eğitim gören dezavantajlı öğrencilere destekte bulundu.



Seminer ve imza günleri düzenlendi



Yine Festival kapsamında çeşitli seminerler ve imza günleri düzenlendi. Festivalin ikinci gününde Hatice Kübra Tongar, "Bağırmayan Anneler" isimli kitabını imzalayıp çocuk eğitimi üzerine söyleşisi ile festivalde yer aldı. - İSTANBUL