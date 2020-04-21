Girişimciler için "Albaraka Garaj 2020" sezonu başvuruları başladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Girişimciler için 'Albaraka Garaj 2020' sezonu başvuruları başladı - Son Dakika Ekonomi

Girişimciler için "Albaraka Garaj 2020" sezonu başvuruları başladı

6 saat önce

Albaraka Türk'ün girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmak ve yenilikçi ürün ve hizmet sahibi girişimleri desteklemek için kurduğu Albaraka Garaj'da, "Garaj2020" sezonu adını verdikleri dördüncü dönem başvuruları başladı.

Girişimciler için

Albaraka Türk'ün girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmak ve yenilikçi ürün ve hizmet sahibi girişimleri desteklemek için kurduğu Albaraka Garaj'da, "Garaj2020" sezonu adını verdikleri dördüncü dönem başvuruları başladı.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde tüm girişimcilerin online olarak yapacağı başvurular, 1 Haziran 2020'ye kadar devam edecek.

Albaraka Garaj ile hem startup'ları destekleyen hem de kendi kurum kültürüne ve dijitalleşme yolculuğunda önemli katkılar sağlayan Albaraka Türk, bugüne kadar 2 binin üzerinde başvuru aldığı Albaraka Garaj'da 34 girişimi destekledi. Bu yıl 4. dönem başvurularını almaya başlayan Albaraka Garaj için başvurmak isteyen tüm girişimciler, 13 Nisan-1 Haziran 2020'de albarakagaraj.com üzerinden başvuruda bulunabilecek.

1 Haziran'da sona erecek başvuruların ardından elemeler gerçekleştirilecek. Yapılacak elemelerin ardından seçilen girişimler temmuz ayı itibarıyla ön hızlandırma programına başlayacak. Ön hızlandırmada girişimcilere verilecek eğitimler ve ödevlerin ardından girişimciler, üst yönetime yapılacak demoday elemesinin ardından hızlandırma programına başlayabilecek.

Girişimcilere birçok fırsatın sunulduğu Garaj'da 50 bin TL'ye kadar finansal destek, POC imkanı, mentor görüşmeleri, açık ofis imkanı ve yurt dışı açılımı desteğinin yanı sıra Albaraka Portföy Yönetimi'nde kurulan Girişim Sermayesi Fintech Yatırım Fonu ile yatırım desteği de sunuluyor. Standart eğitimlerin yerine girişimcilerin talepleriyle oluşturdukları bir eğitim programı da girişimcileri bekliyor. Ayrıca Albaraka'nın sunduğu Açık Bankacılık Platformu ile girişimciler, bankacılık API'lerini ücretsiz olarak kullanabilecek ve kendi uygulamalarına entegrasyonlar yapabilecek.

Şimdiye kadar 34 girişimi destekleyen Albaraka Garaj'da ilk 3 sezonda toplam 7 milyona yakın yatırım yapıldı. Albaraka Garaj girişimleri ile 30'dan fazla POC çalışması ve ürün doğrulaması yapılan süreçte 8 milyon TL'ye yakın ürün satın alımı gerçekleştirildi ve banka bünyesinde kullanılmaya başlandı. Ayrıca, 3 dönem boyunca girişimcilere 1 milyon TL'lik finansal destek sağlandı.

"Bizim için katılım bankası demek, girişimi desteklemek demek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, bugüne kadar 2 binin üzerinde başvuru aldıklarını ve 34 startup'ı desteklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl dördüncü sezonuna başladığımız Albaraka Garaj için oldukça heyecanlıyız. Yaşanan koronavirüs salgını bize yenilikçi, esnek çalışabilen ve değişime hızlı adapte olabilen startup'ların ne kadar önemli olduğunu tekrar gösterdi. Bizim için katılım bankası demek, girişimi desteklemek demek. Bu nedenle bu sezon da hiçbir aksaklık olmadan programımıza başlamak istedik.

Temenni ediyorum ki yeni girişimci adaylarımız, ortaya koyacakları yepyeni fikir ve projelerle hem bizlere hem de ülkemize katkı sağlayacak ve bu sıkıntılı dönemde hepimize ilham vereceklerdir. Albaraka olarak girişimcilere Albaraka Garaj'da projelerini hayata geçirmeleri için birçok destek sunuyoruz. Sahip olduğumuz ekosistemle yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarına katkı sağlıyoruz. İlk 3 dönemde olduğu gibi bu dönemde de onların yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz. Başvurularını başlattığımız 4. sezon tüm girişimcilerimiz için hayırlı olsun."

Albaraka Türk, Albaraka, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 11:14 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Soylu'dan drift yapan sürücüye:  Türk polisi yakalar da yardım da eder
İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular başladı Ecevit'in bir sözünden alıntı yapan Bakan Albayrak, esnaflara seslendi: Yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi gibi olacak Cumhurbaşkanlığı, üniversite hastanelerine 14.500 yeni kadro tahsis etti Bazı tekstil ve sanayi ürünlerinin ithalatına yüzde 50'ye varan ilave gümrük vergisi getirildi Çalışmaların hızla devam ettiği 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kuleleri 250 metreye ulaştı Koronavirüsten sonra vücutta onarım başlatan mor ekmeğin satışları arttı Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor? Pastırmanın kilosu 170 TL'ye, dilim fiyatı ise 3 TL'ye yükseldi Abdurrahim Albayrak'ın dolandırıldığı miktarın 140 bin TL olduğu ortaya çıktı Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade alabilecek Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesi olan 6,97'den işlem görüyor Bakan Albayrak 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı: Başvurular internetten yapılacak, eğitim hemen başlayacak Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 379,5 liradan işlem görüyor
Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak         
17:34
UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi         
17:32
Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi         
17:04
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı         
17:02
Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak         
17:00
Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi         
16:36
Bağcılar Belediyesi, korona vakası yaşanan binayı dezenfekte etmeyince vatandaşlar dezenfekte işlemini özel firmaya yaptırdı Bağcılar Belediyesi, korona vakası yaşanan binayı dezenfekte etmeyince vatandaşlar dezenfekte işlemini özel firmaya yaptırdı         
16:24
Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın         
16:17
İstanbul Kumkapı'da 4 katlı metruk bina alev alev yanarak küle döndü İstanbul Kumkapı'da 4 katlı metruk bina alev alev yanarak küle döndü         
16:16
Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz         
16:12
Genç oyuncu Ester Exposito, 42 milyon izlenen dans videosuyla Ronaldo'nun sevgilisini tahtından edip zirveye yerleşti Genç oyuncu Ester Exposito, 42 milyon izlenen dans videosuyla Ronaldo'nun sevgilisini tahtından edip zirveye yerleşti         
16:02
Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti         
15:42
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli         
15:36
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti         
15:27
Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir         
15:26
Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı         
15:14
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti         
15:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş         
14:57
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı 'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı         
14:55
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek         
14:46
Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi Kendi isteğiyle karantinaya alınan Fenerli yıldızın eşi, yurt penceresinde görüntülendi         
14:45
Dövme bağımlısı sosyal medya fenomeni Amber Luke'un ilk hali hayranlarını şoke etti Dövme bağımlısı sosyal medya fenomeni Amber Luke'un ilk hali hayranlarını şoke etti         
14:39
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı         
14:26
Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz         
14:20
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak UEFA, Şampiyonlar Ligi'ndeki 17 maçı Ağustos ayında tamamlayacak         
14:11
2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş 2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş         
13:59
Tiyatrocu Umut Demirdelen, kronik rahatsızlığı nüksedince yoğun bakıma kaldırıldı Tiyatrocu Umut Demirdelen, kronik rahatsızlığı nüksedince yoğun bakıma kaldırıldı         
13:55
Sokağa çıkması yasak olan 19 yaşındaki gencin yeni motosikletiyle çıktığı ilk tur, sonu oldu Sokağa çıkması yasak olan 19 yaşındaki gencin yeni motosikletiyle çıktığı ilk tur, sonu oldu         
13:54
Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi Belediye, korona vakası yaşanan binayı 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi         
13:53
Rüştü Reçber'den Frank Rijkaard itirafı: Beni istemedi ve bana güvenmedi Rüştü Reçber'den Frank Rijkaard itirafı: Beni istemedi ve bana güvenmedi         
13:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2020 17:45:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Girişimciler için "Albaraka Garaj 2020" sezonu başvuruları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]