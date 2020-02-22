Girişimciler için ideal eğitimler - Son Dakika

Bilgi çağını yakalayarak öğrencilerine aktarmak isteyen öğretmenler ve modelleme öğrenmek isteyenler, hafta sonunda Başakşehir Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde buluştu.



Başakşehir Belediyesi Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde, internetin yeni yüzü ve ikinci nesil hizmetleri içeren teknolojiler topluluğu olarak ifade edilen web 2.0 ve 3 boyutlu modellemede temel arayüz olan SketchUp programına yönelik eğitimler düzenlendi.



Z kuşağı için teknoloji dersleri



Katılımcıların çoğunun öğretmen olduğu web 2.0 eğitiminde, internette sadece okuyan taraf değil aynı zamanda içerik üreten taraf olmanın ilk adımları öğretildi. Öğretmenlerin derslerinde de uygulayabilmesi için Scratch (tut, sürükle, bırak) mantığı ile algoritma kullanımını pekiştirecek uygulamalar anlatıldı. Teorik dersler verildikten sonra verilen eğitim kartıyla led yakma potansiyometre gibi basit uygulamalar yapıldı.



Öğretmenlerin eğitime büyük ilgi gösterdi



Bilgisayar Mühendisi Eğitimci İlker Palabıyık, okullardaki teknoloji dersleriyle öğrencilerin robotik kodlama atölyelerinde proje üretip yarışmalara katıldığını belirterek, çağı yakalamaya çalışan öğretmenlerin eğitimlere ilgi gösterdiğini söyledi. Eğitimlere genellikle sınıf öğretmenlerinin katıldığını kaydeden Palabıyık, "Şu an web 3.0 yapay zeka çağındayız. Web 2.0 eğitiminde, yeni nesil z kuşağının interneti nasıl kullanmaları ve neleri bilmeleri gerektiği ile interneti daha verimli kullanmalarının yolları öğretiliyor. Web 2.0, internette sadece okuyan taraf değil hem okuduğumuz hem içerik üretilebilen bir platform. Öğretmenlerimiz de bunları çocuklara aktarmak için öncelikle gelip kendisi öğreniyor" dedi.



Girişimciler için ideal eğitimler



Daha çok ürün ve model tasarlama üzerine bir eğitim olan SkecthUp eğitimini veren Bilgisayar Mühendisi Sabri Cici ise, "Burada modellemeyi, 3 boyutlu model tasarlanırken klasik yapılan bazı hatalar üzerinden giderek anlatmaya çalışıyoruz. Örneğin; yazıcıda ürün basarken süreyi nasıl azaltabiliriz, doğru ürünü nasıl basabiliriz, bunun için ilk olarak tasarlarken neler yapmamız gerekiyor? Bunlara dair bilgiler veriyoruz. Eğitime ilgi bizi memnun ediyor. Öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra aileler de eğitime katılıyor" diye konuştu.



"Başakşehir Living Lab ufuk açıyor"



Eğitime katılan kamu çalışanı Habibe Gülen de, Başakşehir Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nin kendisi için çok yararlı ve ufuk açıcı bir merkez olduğunu ifade etti. Girişimcilik konusunda bazı hedefleri olduğunu belirten Gülen, şunları söyledi: "Bilgisayar programcılığı okuyorum ve minyatür objelere ilgim var. Minyatür panolar yapıyorum. Aynı zamanda pastacılık kursuna gidiyorum. Kullandığım ürünleri dışarıdan aldığım kalıplar ile değil kendim yapmak istiyorum. Burada modelleme programıyla bunu öğreniyorum. İlerisi için bir girişimcilik düşüncem de var. İdeal eğitimler var ve bütün eğitimlere katılmaya çalışıyorum."



Öte yandan, yaklaşık 4 saat süren eğitimler sonunda katılımcılara sertifika verildi. - İSTANBUL