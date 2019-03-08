Girişimciler İçin Yeni Medya, 21 Mart'ta!

Dijital dünyanın marka mecrası mottosuna sahip bütünleşik pazarlama mecrası Branding Türkiye'nin etkinlik odaklı alt markası Branding Türkiye Etkinlik tarafından İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde "Girişimciler İçin Yeni Medya" temalı bir etkinlik gerçekleştirilecek.

GİRİŞİMCİLER İÇİN YENİ MEDYA ETKİNLİĞİ

Branding Türkiye'nin etkinlik odaklı alt markası Branding Türkiye Etkinlik tarafından organize edilen, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin mekan sponsorluğunda ve Haberler.com'un katkılarıyla gerçekleşecek olan "Girişimciler İçin Yeni Medya" etkinliğinde, alanında uzman isimlerin vereceği girişimcilik ve yeni medya odaklı konferanslara ek olarak, sektörün önemli dinamiklerini oluşturan medya kuruluşlarının kurucu ve yöneticilerinin katılımıyla bir "Yeni Medya" paneli gerçekleştirilecek.

Her ay farklı bir üniversitede gerçekleştirilen ve sektör profesyonelleriyle üniversite öğrencilerini buluşturmayı misyon edinen zirvelerin yanı sıra sektör profesyonellerine yönelik etkinlikler de kurgulayan "Branding Türkiye Etkinlik", 21 Mart 2019 Perşembe günü, saat 10:30 ile 15:00 arasında İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (E-Blok) Erasmus Konferans Salonu'nda "Girişimciler İçin Yeni Medya" temalı fikir, fayda ve farkındalık odaklı bir etkinlik gerçekleştirecek.

ALANINDA UZMAN KONUŞMACILAR

"Girişimciler İçin Yeni Medya" etkinliğinin konuşmacıları arasında Branding Türkiye'nin Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Mürsel Ferhat Sağlam, Pictus Digital & Creative Kurucusu ve İçerik Uzmanı Asil Terzi, D-Branded'de Social Media Specialist olan Damla Aydın yer alıyor.

Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur

Potansiyel birer girişimci olan üniversite öğrencilerinin katılacağı etkinlikte, alanında uzman isimler sırasıyla; "Yeni Medya Ama Neden?", "Girişimciler İçin İçerik Pazarlama", ve "Girişimciler İçin Etkili Sosyal Medya Kullanımı" başlıkları çerçevesinde konferans gerçekleştirecekler.

YENİ MEDYA PANELİ

"Girişimciler İçin Yeni Medya" etkinliğinde gerçekleştirilecek olan panelde; bütünleşik pazarlama mecrası Branding Türkiye'nin Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Mürsel Ferhat Sağlam, bünyesinde Haberler.com, Sondakika.com, Antoloji.com, Yenikadin.com gibi Türkiye'nin en çok okunan ve her biri kendi alanında başarıya ulaşmış markaları barındıran Yeni Medya Online Yayıncılık Yönetim Kurulu Üyesi ve Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur.

Yeni Medya Online Yayıncılık Reklam Direktörü, @irlandalianne markasının kurucusu influencer Esra Şimşek yer alırken, panelin moderatörlüğünü ise bir dönem TRT1'de sunuculuk yapmış olan şimdilerde ise Karnaval.com'un bebekler, anneler ve anne adayları için hazırladığı radyosu RadyoBabyJoy Radyo'da Sosyal Medya Anneleri programını hazırlayıp sunan Didar Üstün yapacak.

@irlandalianne markasının kurucusu Esra Şimşek

SADECE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ KATILABİLİYOR

Girişimciler İçin Yeni Medya temalı etkinliğe yalnızca üniversite öğrencileri katılabilmektedir. Tüm üniversite öğrencilerinin katılımına açık olan ücretsiz etkinliğe kayıt zorunludur. Etkinliğe katılmak için formu doldurmanız gerekmektedir.