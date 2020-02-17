Girişimciler prototip üretmeye başlıyor - Son Dakika
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Girişimciler prototip üretmeye başlıyor

7 saat önce

Erciyes Teknopark tarafından yürütülen, Fikir Fabrikası Çok Uluslu Girişimcilik Programında girişimciler kuluçka hizmetlerinden faydalanıp prototip oluşturma sürecine başlıyor.

Girişimciler prototip üretmeye başlıyor, System.String[]

Erciyes Teknopark tarafından yürütülen, Fikir Fabrikası Çok Uluslu Girişimcilik Programında girişimciler kuluçka hizmetlerinden faydalanıp prototip oluşturma sürecine başlıyor.

Teknopark'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, program Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından organize edilirken, KfW-Alman Kalkınma Bankası tarafından da finanse ediliyor.

Fikir Fabrikası Çok Uluslu Girişimcilik Programı son aşaması ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, şunları kaydetti:

"Programın amacı iş geliştirebilmeyi ve dolayısıyla girişimciliği desteklemektir. Programın ilk aşamasına katılan 200 girişimci arasından seçilen 50 kişi ön kuluçka programına katılmaya hak kazanmıştır. İkinci aşamada ise ön kuluçkaya seçilen 50 girişimciye Erciyes Teknopark Sera Kuluçka Merkezi'nde bir ay boyunca alanında uzman isimler tarafından önemli eğitimler verilerek, birebir mentorluk sağlanacaktır. Bu ekiplere aynı zamanda Sera Kuluçka Merkezi'nde ücretsiz olarak ofis verilecektir."

Erciyes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 09:10 Kaynak: AA
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