Girişimciler sanal sahnede projelerini sunup, ödüllerini aldılar - Son Dakika

Girişimciler sanal sahnede projelerini sunup, ödüllerini aldılar

09.12.2020 11:12
Girişimciler sanal sahnede projelerini sunup, ödüllerini aldılar, System.String[]

Big Bang 2020 kapsamında TOP20'ye kalan finalistler, özel hazırlanan sanal sahnede projelerini sunarak, ödüllerini aldılar.

Big Bang 2020 kapsamında TOP20'ye kalan finalistler, özel hazırlanan sanal sahnede projelerini sunarak, ödüllerini aldılar. Petrol Ofisi de, İTÜ ARI Teknokent iş birliği kapsamında COVID-19 ile mücadeleye yönelik 11 girişimi ödüllendirdi.

Dünyanın en iyi 5 üniversite girişimcilik merkezi arasında yer alan İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi'nin her yıl girişimlerin en iyilerini belirlediği 9. Big Bang Start-up Challenge, görsel etkinlikle sona erdi. Pandemi nedeniyle bu yıl ilk kez online olarak düzenlenen Big Bang 2020 final etkinliği, ünlü sanatçı Beyhan Murphy'nin koreograflığını yaptığı görkemli özel bir dans gösterisi ile başlayan sanal sahnede gerçekleştirildi.

Gazeteci-yazar Serdar Kuzuloğlu'nun sunuculuğunu yaptığı bu Türkiye'nin en büyük girişimcilik etkinliğinde finalistler, sanal sahnede projelerinin sunumunu yaptıktan sonra sanatçı Ceyhun Yılmaz'ın hazırladığı Mavi Mikrofona projelerini anlatıp, destek istediler. Türkiye'nin ve dünyanın yükselen girişimlerinin ağırlandığı etkinlikte katılımcılar, aynı zamanda teknoloji ve inovasyon odaklı 87 girişim standında sanal bir gezintiye çıkarak, benzersiz bir online deneyim yaşadılar. Bu yıl 'Rise Together' mottosuyla yola çıkan Big Bang Start-up Challenge ödül töreninde, girişimcilere 54 milyon TL'yi aşkın kaynağın ulaştırıldığı da açıklandı.

Petrol Ofisi'nden genç girişimlere destek

Türkiye'nin ve dünyanın yükselen girişimlerinin ağırlandığı etkinlikte Petrol Ofisi de sahne aldı. İnsanlığı etkileyen küresel salgın nedeniyle İTÜ ARI Teknokent ile güç birliği yaparak, bugüne kadar 81 ildeki 500 sağlık kurumunun siperlik, entübasyon kabini ve UV Box-Ortam Sterilizasyon Cihazı ihtiyaçlarını karşılayan Petrol Ofisi, ayrıca COVID-19 ile mücadeleye önemli çözümler sunan projeleri de destekliyor. Bu kapsamda, ileri teknoloji ile pandeminin yanı sıra insan sağlığına, sosyal ve iş hayatına önemli katkılar sağlayan 11 projeyi, sahneye çıkararak ödüllendirdi.

Büyük bir heyecanın yaşandığı etkinliğin ödül dağıtım bölümünde sahneye online bağlanan Petrol Ofisi CEO'su Selim Şiper, seçtikleri projeleri tek tek açıkladı. Türkiye'nin teknoloji ve kreatif düzeyde potansiyelini ortaya koyan girişimlere ödül vermekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Selim Şiper, "Türkiye'nin en büyük girişimcilik sahnesi Big Bang bu yıl ilk defa online olarak düzenlenen bu etkinliğin, aynı zamanda online düzenlenen son Big Bang olmasını temenni ediyorum. İnsanlık olarak, bu yıl maalesef hiç kimsenin öngöremediği günleri yaşamaktayız" diye konuştu.

"İTÜ Çekirdek'in FightCOVID çağrısına hemen gönüllülükle cevap verdik"

Petrol Ofisi'nin, 1941 yılında, bu memleketin akaryakıt ihtiyacını karşılamak amacıyla bu memleketin kaynaklarından oluşturulmuş bir şirket olarak kurulduğunu hatırlatan Selim Şiper; şöyle devam etti:

"Bizler de bu sorumluluğumuzun bilinci ile hareket etmeye gayret gösteriyoruz. Bu ülkenin ve toplumun sosyal, ekonomik gelişimi için enerji sağlamak, misyonumuzun temel taşlarından birini oluşturuyor. Petrol Ofisi olarak, yapacağımız katkıların uzun süreli olmasını amaçladık. Bu doğrultuda İTÜ Çekirdek'in girişimcilere yönelik COVID-19 ile mücadeleye yönelik çağrısından vazife çıkardık ve hemen tam destek ile yanıt verdik. Bize gelen 257 projenin 125'i ön elemeden geçti. Değerlendirme sonrası finale kalan 46 proje ise, ben, arkadaşlarım ve İTÜ Çekirdek'ten değerli akademisyenler, bilim insanlarından oluşan jüride tartışıldı, görüşüldü. Ülkemizin ve insanımızın geleceğine katkı sağlayacağına inandığımız 11 girişime katkıda bulunma kararı verdik."

"Maddi destekle birlikte mentorluk desteği de veriyoruz"

Destek verdikleri girişimcilerin ihtiyaç duyduğu, talep ettikleri tüm maddi ve manevi kaynakları kendilerine verdiklerini vurgulayan Selim Şiper; "Onlar ne istediyse, neye ihtiyaç duydularsa biz de onu verdik. Maddi desteğin yanında ayrıca, seçtiğimiz projelerin yanı sıra diğer bazı projeler de dahil olmak üzere arkadaşlarımız, girişimcilere ticari veya marketing noktasında mentorluk desteği verdi ve vermeye devam ediyor" açıklamasını yaptı.

Konuşmasında Petrol Ofisi olarak, toplumsal dayanışma noktasında bulundukları destekleri açıklamaktan imtina ettiklerine de değinen Selim Şiper; "Buradaki felsefemiz; vereni mağrur, alanı da mahcup etmemeli. Bu nedenle bugüne kadar yaptığımız katkıları, rakam olarak herhangi bir şekilde duyuru veya halkla ilişkiler aracı olarak kullanmadık. İletişimi, 'örnek teşkil etmesi' dozunda tutmaya özen gösterdik. Bugün burada çok yararlı projeler olduğuna inandığım bu girişimleri açıklamaktan da mutluluk ve gurur duyuyorum" diyerek, projeleri açıkladı.

Petrol Ofisi'nin destek verdiği projeler ise şöyle sıralandı:

Ağız ve burnundan alınan mukozadan ve hızlı test yapan tanı kiti: Micronetech

Yüzey ve hava dezenfeksiyon robotu: Ritter

Test süresini kısaltan ve yüksek doğruluk oranına ulaşan tanı kiti: Gene-us

Hızlı ve gelişmiş test cihazı: Axolot

Tanı kiti firmalarına korona antijeni tedariki sağlayan: Pathonex

Kalabalık yerlerde uzaktan erişime sahip, çoklu, hızlı ve otomatik ateş ölçer: Evana

İnsanların ateşini ölçen, maske takıp takmadığını kontrol edebilen: Mikrop Robotics

Ömür boyu kullanıma sahip elektronik maske: Coronity

COVID tedavisinde kullanılan oksijen flowmetresi kontrol ve takip cihazı: Estare Tech

ATM'lerde parayı kolay ve hızlı bir şekilde dezenfekte eden cihaz: Money Shower

İnsan nefesinden enfeksiyonu erken aşamada tespit eden test cihazı: Avokadio - İSTANBUL

Girişimciler sanal sahnede projelerini sunup, ödüllerini aldılar
Girişimciler sanal sahnede projelerini sunup, ödüllerini aldılar
Girişimciler sanal sahnede projelerini sunup, ödüllerini aldılar

İstanbul Teknik Üniversitesi, Petrol Ofisi, Big Bang, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Girişimciler sanal sahnede projelerini sunup, ödüllerini aldılar - Son Dakika Ekonomi


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