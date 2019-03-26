Girişimciler Sertifikalarını Aldı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO), düzenlemiş olduğu organizasyonlarla iş dünyasına yeni girişimciler kazandırmaya devam ediyor.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO), düzenlemiş olduğu organizasyonlarla iş dünyasına yeni girişimciler kazandırmaya devam ediyor. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, İŞKUR ve KOSGEB Manisa Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası'nda düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.



Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Filiz Kavaklı tören öncesinde yaptığı konuşmada, 32 saat süren eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerleri tebrik etti. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak her zaman girişimcilerin yanında olduklarını belirten Kavaklı, "Ülkemizin kalkınması, üretmesi için girişimciler çok büyük önem taşımakta. Oda olarak belirli periyotlarla açmış olduğumuz eğitimler ile iş dünyamıza yeni girişimciler kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni başarı ile tamamlayan kursiyerler, KOSGEB mevzuatı çerçevesinde 50 bin TL hibe ve 100 bin TL'lik geri ödemeli kredi desteğinden yararlanma hakkına sahip oldular. Vermiş olduğumuz eğitimlerin sonunda işyerlerini açarak istihdama katkı sağlayan girişimcilerimiz bir kez daha tebrik ediyorum." dedi. - MANİSA

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