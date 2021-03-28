Girişimciler Zamanlarını Nasıl Yönetmeli?

House of Human Kurucu Ortağı Nuri Murat Avcı, girişimcilere
zaman yönetimi hakkında önerilerde bulundu.
Girişimcinin yapması gereken birçok konu olduğunu bunun için
zaman yönetiminin önemli olduğunu söyledi. İş kapsamında dört çeşit aciliyetin
olduğunu bunların; acil ve önemli, acil olmayan ama önemli, acil ve önemli
olmayan şeklinde sıraladı. Girişimcinin ikinci karede dolaşması gerektiğini,
acil olmayan ama önemli işleri belirleyip buna göre hareket etmesi gerektiğini
vurguladı.
Avcı, "Eğer
vaktinizin %20'sini bu karede geçirirseniz geleceğin %80'i şekillenir" dedi. Bu
karedeki işlerin; ürünü veya programı tasarlamak, network için insanlarla
etkileşim içinde olmak, takım arkadaşları aramak ve müşteriye ürünü deneterek
ürünü satın almak olduğunu ifade etti.
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