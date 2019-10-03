Girişimcilere alternatif finansman imkanı
2 saat önce
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan ve paya dayalı kitle fonlamasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan ve paya dayalı kitle fonlamasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:36
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