Son Dakika Haberleri: Girişimcilere alternatif finansman imkanı
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Girişimcilere alternatif finansman imkanı

2 saat önce

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan ve paya dayalı kitle fonlamasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan ve paya dayalı kitle fonlamasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:36 
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