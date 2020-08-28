Malatya İnönü Üniversitesi tarafından girişimcilere, "İş fikri hayalin pusula ile gerçek olsun" mottosu ile girişimcilere online eğitim verilecek.

İnönü Üniversitesi tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "İlkinde yoğun ilgi gören eğitimimizin 2.si başlıyor. Pusula Ön Kuluçka 2020- 2.dönem Girişimcilik ve İnovasyon Akademisi Sertifikalı Eğitim Programı başvuruları başladı. İş fikri olan girişimci adaylarına yönelik devlet destekli hibe ile veya yatırım alarak fikrini hayata geçirmek üzere şirketleşme yolunda gerek duyacakları bilgilerin paylaşılacağı Girişimcinin Pusulası Programı (GP2) kapsamında 31 Ağustos - 3 Eylül 2020 tarihleri arasında saat 10: 00 ile 15: 00 arasında online eğitim programı düzenlenecektir" denildi.

Online gerçekleştirilecek olan eğitim programında, Girişimcilik ve İnovasyon Eğitimi, İş Planı ve Yatırımcı Sunumu (Pitching) Hazırlama Eğitimi verilecek. Eğitim sonunda "Tecrübe Paylaşım" paneli düzenlenecek. Ayrıca katılımcılara sertifika verilecek. Bu arada, eğitimde tecrübe paylaşımı etkinliğinde girişimcilik alanında tecrübeli ve tanınmış simalarla birebir dinleme, görüşme yapılacak. Bu eğitimde girişimcilik, KOBİ sektörünün medyada önde gelen isimlerinden Sami Altunkaya ağırlanacak. Eğitimin zoom programı üzerinden verileceği vurgulanarak, eğitime katılmak isteyenlerin link deki katılım formunu doldurarak kayıt yapmaları gerektiğine dikkat çekildi.

Eğitim kayıt linki şöyle belirtildi: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_ySBj7VhmZvAROJWpNm60T7AS8H5HVDQrg2EZinOcS1jgVA/viewform - MALATYA