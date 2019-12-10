Son Dakika Haberleri: Girişimcilere ucuza iş yeri açma imkanı
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Girişimcilere ucuza iş yeri açma imkanı

6 saat önce

/ Girişimcilerin ekonomiye katılması için fırsat yaratmaya çalıştıklarını belirten Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, alışveriş merkezinin Çarşı Pazar alanıyla küçük girişimcilere 2 bin liraya iş yeri açma imkanı sunduklarını söyledi.

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/  Girişimcilerin ekonomiye katılması için fırsat yaratmaya çalıştıklarını belirten Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, alışveriş merkezinin Çarşı Pazar alanıyla küçük girişimcilere 2 bin liraya iş yeri açma imkanı sunduklarını söyledi.

Dünyaca ünlü markaların outlet mağazalarını İstanbul'un Avrupa Yakası'na taşıyan Venezia Mega Outlet, esnaf kültürünü günümüze taşıyan Çarşı Pazar alanıyla küçük girişimcilere 2 bin liraya iş yeri açma imkanı sunduklarını açıkladı. AVM'nin yönetim direktörü Oğuz Isıgöllü, "Gençler, kadın girişimciler ve kobilerin dekorasyon masrafı olmadan mağazaya sahip olmasını sağlıyoruz" dedi.

"MASRAFSIZ MAĞAZALAR SUNUYORUZ"

Oğuz Isıgöllü, İtalyan mimarisinin etkileyici atmosferi eşliğinde ziyaretçilerine kalite ve uygun fiyatları bir arada sunduklarını dile getirdi.

Global firmaların ciro ve metrekare verimliliği alanında dünya sıralamasına giren outlet mağazalarına ev sahipliği yaptıklarına dikkat çeken Isıgöllü, "Çarşı Pazar alanımızla da ürün çeşitliliğimizi zenginleştirerek pazar kültürünü AVM içinde yeniden canlandırıyoruz. Çarşı Pazar'da esnafı halkla bir araya getirirken özellikle gençler, kadın girişimciler ve kobilerin dekorasyon masrafı olmadan mağazaya sahip olmasını sağlıyoruz. Brüt 3 bin 870 metrekare olan ticari alanıyla alışveriş merkezinin üst katında konumlanan Çarşı Pazar'da bijuteri, kozmetik, aksesuar, tekstil, ev eşyası, elektronik, hediyelik, oyuncak ve gıda gibi birçok farklı sektörden satış noktası bulunuyor" dedi.

İNDİRİM PANAYIRLARI İLE CİROLARDA ARTIŞ

Hem İstanbullular hem de yabancı turistlerin outlet alışveriş için yoğun olarak tercih ettiği yerlerin başında geldiklerini vurgulayan Isıgöllü, "Bir yaşam merkezi olarak her yaştan ziyaretçimize hitap eden etkinliklerimiz ve artık geleneksel hale getirdiğimiz İndirim Panayırları ile tüm sezonlarda yüksek ziyaretçi sayılarına erişiyoruz. İndirim Panayırlarımız sadece büyük mağazalar için değil, aynı zamanda Çarşı Pazar katındaki esnafımız için de ciddi bir hareketlilik yaratarak cirolarda artış sağlıyor" şeklinde konuştu.


- İstanbul
İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:12 Kaynak: DHA
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