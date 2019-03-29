"Girişimcileri Desteklemeye Devam Edeceğiz"

Serginin açılış konuşmasını yapan TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, "ilkinde yoğun ilgi gören sergimiz, girişimlerini sunmak ve çözüm bulmak isteyen firmalar tarafından bir fırsat kapısı oldu. Üç girişim projesi yatırımcılarla anlaşma sağladı. Bir firma ise projesiyle görüşmelerine devam ediyor. Girişimcilerimizin arkasında olarak onları desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Dünyanın her yerinde dijitalleşmeye önem verildiğini vurgulayan Burhanoğlu, "Dijitalleşme programlarının farkında olanlar bu alanda yatırım yapıyor. Yatırım yapmayanlar ise geride kalıyor. Bizler de sağlam durup geleceğe yatırım yapmalıyız. Dünya dijitalleşme konusunda çok hızlı ilerliyor. Bizde TOSB olarak teknolojiye ayak uydurmaktan öte, onu uyguluyor olmak ve geleceğe yön veriyor olmak istiyoruz. Bu vizyon ile girişim projelerini dinleyerek onlara çözüm sunmaya devam etmek bizi dünya standartlarına taşıyarak, asıl hedefimize ulaştıracaktır" diye konuştu.

"TOSB olarak dijitalleşmeye öncülük etmek istiyoruz"

Burhanoğlu, "Ateşin, tekerliğin, buharlı makinanın bulunması neyse bugün de dijitalleşme aynı şekilde geleceğe yön veriyor. Otomotiv sanayi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yeniliklerin öncüsü bir sektör. Kimsenin bundan kaçma şansı yok. TOSB olarak dijitalleşme konusunda öncülük etmek istiyoruz. Ayrıca TOSB'un hem girişimciler hem de yatırımcılar için bir pazar alanı olmasını hedefliyoruz. İkincisini gerçekleştirdiğimiz bu sergi ile de sürekliliğin sağlanması adına çok güzel işlere imza atacağımızı belirterek sergiye katılan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

18 girişimci yatırımcılarla buluştu

TOSB İnovasyon Merkezi Koordinatörlüğünde gerçekleşen ve yoğun ilgi gören Sanayide Dijital Dönüşüm Sergisi'nin ikincisinde, Paper Work, Eight, Hudop, Konzek, Mavis, NoviMod, Kobi Mühendislik, Robsen, Visio Mechanis, Teknosin, Tubu, RWMS, White, Total Materia, Sk Robotik, İfilo ve Modsim Ergonomi'den sektöre hizmet veren önemli girşimciler yatırımcılarla buluştu.