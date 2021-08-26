Üye Girişi
Girişimcileri sektörle buluşturan 'Enerjim Sensin' yarışmasının kazananları 300 bin liralık ödülü paylaştı - Son Dakika

Girişimcileri sektörle buluşturan 'Enerjim Sensin' yarışmasının kazananları 300 bin liralık ödülü paylaştı

26.08.2021 19:39

Girişimcileri sektörle buluşturan 'Enerjim Sensin' yarışmasının kazananları 300 bin liralık ödülü paylaştı Enerji sektörünü yenilikçi fikirlerle buluşturan 'Enerjim Sensin Hızlandırma Programı'nın Demo Günü'nde final sahnesine çıkan 20 projeden üçü 300 bin liralık Elektrik Dağıtım...

Girişimcileri sektörle buluşturan 'Enerjim Sensin' yarışmasının kazananları 300 bin liralık ödülü paylaştı

ANKARA - Enerji sektörünü yenilikçi fikirlerle buluşturan 'Enerjim Sensin Hızlandırma Programı'nın Demo Günü'nde final sahnesine çıkan 20 projeden üçü 300 bin liralık Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Özel Ödülü'nü paylaştı.

Ankara'da özel bir otelde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu koordinatörlüğünde, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği ve ODTÜ Teknokent iş birliğinde enerji sektörünün temsilcilerini girişimcilerin yenilikçi fikirleri ile buluşturma amacıyla başlatılan 'Enerjim Sensin Hızlandırma Programı' düzenlendi. Programa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan'ın yanı sıra ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler, ODTÜ Teknokent Genel Müdürü Serdar Alemdar ve EPDK Ar-Ge Komisyon Başkanı Serkan Doğan katıldı.

Program kapsamında 100'e yakın girişimcinin enerji sektörü üzerine hazırladığı projeleri yarıştırıldı. Ön eleme sonucunda 42 proje yarışmaya devam etme hakkı elde etti. Söz konusu 42 projenin de yarı finale yükselmesi ile final elemelerine geçildi. Final kalan 20 proje, kazananların belirlenmesi için kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Finale kalan 20 proje arasından üçü, 300 bin liralık ELDER Özel Ödülü'nün sahibi oldu. Değerlendirmeler sonrasında birinci olan "İleri Teknoloji Isıtıcı Kumaş" Projesi 150 bin lira, ikinci olan "Algae Biodiesel" Projesi 100 bin lira ve üçüncü olan "Online Titreşim Analizleri ile Şebeke Teçhizatlarının Bakım Gereksinimlerinin Tespit Edilmesi" Projesi 50 bin liralık para ödülü kazandı.

İlk üçe giren girişimciler, ödüllerini ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler, ODTÜ Teknokent Genel Müdürü Serdar Alemdar ve EPDK Ar-Ge Komisyon Başkanı Serkan Doğan'ın elinden aldı.

Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, enerji sektörünün teknolojik gelişmeler ve iklim değişikliğine yönelik politikalar sonucunda baş döndürücü bir dönüşüm sürecinden geçtiğine dikkati çekerek, "Dekarbonizasyon, dağıtık üretim ve dijitalleşme gibi mega trendler sektörümüzü şekillendiriyor, bu hızlı bu hızlı dönüşüm ve trendler elektro mobilite yeşil mutabakat ve sınırda karbon vergilendirilmesi gibi politika setlerini gündemimize taşırken, ihtiyaçlar yalnız enerji sektörü ile sınırlı kalmıyor. Karşılaştığımız meydan okumaların aşılmasında sanayiden ulaştırmaya çevre ve şehircilikten teknolojiye kadar çok taraflı ve çok boyutlu iş birliklerinin önemi giderek artıyor" diye konuştu.

Milenyumun başından beri hayal edilen; elektrikli araçların, dağıtım üretim tesislerinin, depolamanın ve blok zinciri gibi yeniliklerin gündelik hayatın artık birer parçası haline geldiği bir durumda olduğunu dile getiren Tancan, "Bu ve benzeri birçok alanda yerli teknoloji ve iş modellerini üretebilmemiz ülkemizin dünyadaki yeri açısında oldukça önemli. Küresel ölçek teki rekabetçiliğimiz ve ulusal ölçekteki kalkınmamız için bu süreci tarihi bir fırsat olarak görüyoruz. Ülkemiz bu fırsatlardan da istifade etmek için ihtiyaç duyduğu kaynaklara fazlasıyla sahiptir. Güneşimiz ve rüzgarımızın yanında gençlerimizin ışık saçan fikirleri ve girişimleri de bizim en önemli gücümüz" dedi.

Enerjim Sensin Hızlandırma Programı'nın fırsatların ve zorlukların olduğu dönüşüm sürecinde çok önemli role sahip olduğunu ifade eden Tancan, "Devlet, özel sektör ve akademi üçgeninde sinerjinin en güzel örneklerinden birisini ortaya koyuyor. EPDK Ar-Ge proje ile başlayan inovasyon yolculuğu girişimcilik yarışmaları ve hızlandırma programları ile devam ediyor. EPDK, Elder ve ODTÜ Teknokent iş birliği gençlerimizin zeka ve girişimciliği ile birleşiyor" değerlendirmesini yaptı.

"Güzide kurumlarımız girişimcilerimiz projeler ile bir araya geliyor" diyen Bakan Yardımcısı Tancan, Türkiye teknolojisinin ve inovasyonunun hedeflenen daha değerli katkı sağladığını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak enerji sektörünün girişimcilik ekosisteminin desteklemekten çok mutlu olduklarını dile getiren Tancan, şöyle devam etti;

"Memnuniyetle izliyorum ki EPDK'nın kıymetli desteği, ODTÜ Teknokent'in deneyimi ve ELDER'in enerjide inovasyon merkezi olma vizyonundan oluşan sinerji gençlerimizin enerjisi ile bütünleşiyor. Bakanlık olarak bu sinerji ve enerjiyi bugüne kadar hep destekledik ve her zaman sizinle beraber olduk. Gelecek dönemde de desteğimiz yine sizlerle olacak. Sizlerden beklentimiz önemli mesafeler kat ettiğiniz bu yolculukta bayrağı daha da ileri taşımanızdır. Geleceğin peşinden koştukça erişeceğiniz ufkun size nice hayaller sunacağını ve nice yeni kapılar açacağını göreceksiniz. Yaşadığınız heyecan ortak olmanın mutluluğu ile hepinize başarılar diliyorum."

Dereceye girenlere ilk müşteri garantisi, ulusal ve uluslararası proje yazılım desteği ve patent desteği sağlanacak

ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler, Enerjim Sensin Hızlandırma Programı üzerine yaptığı konuşmasında şu bilgileri verdi:

"Bugün insanın toplumun ve dünyanın geleceğini temel alan, sürdürülebilir çözümler üretmek için büyük bir emek ve kaynak seferber edilmiş durumda. Biz de elektriği dağıtım sektörü olarak her alanda sürdürülebilir çözümler üretecek projeleri, fikirleri sektörümüze kazandırmak istiyoruz. Bunun için de yanımıza alacağımız gücün siz gençlerimizin olduğuna inanıyoruz. Bu hedef doğrultusunda 2018 yılından bu yana genç fikir ve girişimcilere bu alandaki yarışmalarda EPDK ve ODTÜ Teknokent ile destek sağlıyoruz. Bu desteğin yanında ELDER olarak da inisiyatif alıyoruz. EPDK'nın koordinatörlüğünde ilkini 2019 yılında gerçekleştirdiğimiz bir program başlattık. Gençlerimizi enerji sektöründe girişimcilik için bir fırsat penceresi açtık. Enerjim Sensin dedik ve projelerini hayata geçirmek için onlara alan açtık. Çok farklı alanlarda 100'ün üzerinde proje başvurusu aldık. İlk değerlendirmenin ardından 42 proje ve yarı finalin ardından da 20 proje finale kaldı. Bugün son sunumların ardından ELDER olarak vereceğimiz toplantıda toplam 300 bin lirayı bulan ödülleri kazanacak arkadaşlarımız belli olacak. Sıralamaya girmese dahi yarışmaya katılan arkadaşlarımız iş dünyası ile iş birliği yapma, yatırım alma imkanlarına da sahip olacaklar. Onların da ne getireceği belli değil. İnşallah çok daha büyük paralarla da neticelenir. Dereceye giren bu arkadaşlarımıza ödül vererek bu süreci bitirmiyoruz. İlk müşteri garantisi, ulusal ve uluslararası proje yazılım desteği, patent desteği, global fuar etkinlik ve hızlandırma programlarına katılım sağlanması yatırım imkanı ve desteği ile yanlarında olmaya devam edeceğiz."

ELDER Genel Sekreteri Özge Özden, Enerjim Sensin Hızlandırma Programı'na öncelikle 100'e yakın girişimcinin başvurduğu bilgisini vererek, "Ön eleme sonucunda 42 tane proje yarışmaya devam etme hakkı kazandı. Daha sonra projelerini, topluca değerlendirdik. Yarı finalde de 42 projemiz yola devam etme hakkı kazandı. Sonraki süreçte biz kendilerine çeşitli eğitimler verdik. Bunun dışında mentorluk hizmeti sağladık. Mentorluk hizmeti aşamasından itibaren de sektörümüzde yer alan üst düzey yöneticilerimiz bu programda bulundu. Böylelikle hem genç girişimcilerimize hem de üst düzey sektör profesyonellerimizle bir araya getirme şansına sahip olduk. Bugün geldiğimiz noktada Enerjim Sensin Hızlandırma Programı'nın Demo Günü'nde buluşuyoruz. Finale kalan 20 projemiz yarışacaklar" diye konuştu.

Enerjim Sensin Hızlandırma Programı'nda çay-kahve ve diğer ihtiyaçlar için aralar verildiğini hatırlatan ELDER Genel Sekreteri Özden, "Aralarımızda enerji sektörünün hem devlet tarafından hem de özel sektörün üst düzey temsilcileri ile temas imkanı bulacaklar. 300 bin liralık bir ödülümüz var. Üçüncüye 50 bin lira ikinciye, 100 bin lira ve birinciye ise 150 bin lira ödül sunacağız. Ama sunduğumuz imkanlar sadece bununla sınırlı değil. Fuarlarda destek imkanımız olacak. İlk yatırımcı imkanı ile karşılaşacaklar. Sadece kendilerini sektöre tanıtma imkanı bulacaklar. Dolayısıyla bugüne kadar ELDER olarak böyle bir inovasyon yolculuğumuz oldu. Bundan sonraki süreçte de bunu daha ileriye taşımak için şimdiden projelerimizi hazırlıyoruz" dedi.

Yarışmada Algbio firması Algae Biodiesel projesi ile ikinci olarak 100 bin liralık para ödülüne sahip oldu. Algae Biodiesel, endüstriyel atık suları ve baca gazlarını mikroalgler ile arıtarak karbon negatif biyoyakıtlar üretmesinin yanı sıra karbon yakalama teknolojisi ile endüstride yüzde 90 oranında sera gazı emisyonu azaltırken atık suyun biyolojik arıtımıyla birlikte müsilaj sorununu da sonlandırıyor.

Algbio firmasının kurucusu Selen Şenal, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, endüstriyel atık suları ve baca gazlarını mikro argallar yardımıyla arıtarak söz konusu atıklardan karbon negatif biyoyakıt ürettiklerini belirterek, "Biyodizel, biyoetanol, kerosen ve biyogazdan elektrik enerjisi üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu esnada baca gazların içerisinde yüzde 90'a varan oranlarda karbondioksit yakalıyoruz. Böylece atmosfere gidecek karbondioksiti aslında argal biyokütle hapsedip sera gazı emisyonlarını azaltıyoruz" dedi.

Şenal, endüstriyel sanayiden aldıkları atık suların içerisindeki; azot, fosfor, ağır metaller hini toksik maddeleri argal biyokütlenin içerisine aldıkları bilgisinin vererek, şunları söyledi:

"Böylece atık suların denizde, gölde nehirde müsilah gibi sorunlara sebep olmasını önlüyoruz. Bu şekilde de biyoçeşitliliğimizi ve denizlerdeki canlılık oranı ile resifleri koruyoruz. Daha sonra arıttığımız bu atık sular tarımda sulama olarak kullanılabiliyor. Elde ettiğimiz argal biyokütleden de belirli kimyasal ilerlemeler sayesinde biyoyakıt üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu esnada yan ürün olarak ayrıca gliserin üretimi gerçekleştiriyoruz. Karbon yakaladığımız için karbon kredisi satışlarımız mevcut. Genel olarak genel misyonumuz 2050'ye kadar tüm sanayi ve ulaşım sektöründe sıfır karbon emisyonu. Yani bizim beklentimiz artık yenilenebilir enerjinin sadece tüketimde değil, üretilirken de karbondioksit yakalaması. Çünkü ancak bu şekilde iklim değişikliğine dur diyebiliriz. Sadece tüketimdeki karbondioksit emisyonunu önlersek bu sanayinin iklim değişikliği sürecini hiçbir şekilde durdurmaz aksine artırır. Dolayısıyla bizim temel hedefimiz; sanayinin ve ulaşım sektörünün karbondioksitini bertaraf etmek, yok etmek ve atıklarını verimli bir enerjiye dönüştürebilmek. Aslında atıktan enerji ile döngüsel ekonomiye katkı sunmuş oluyoruz."

Girişimcileri sektörle buluşturan 'Enerjim Sensin' yarışmasının kazananları 300 bin liralık ödülü paylaştı
Girişimcileri sektörle buluşturan 'Enerjim Sensin' yarışmasının kazananları 300 bin liralık ödülü paylaştı
Girişimcileri sektörle buluşturan 'Enerjim Sensin' yarışmasının kazananları 300 bin liralık ödülü paylaştı
Girişimcileri sektörle buluşturan 'Enerjim Sensin' yarışmasının kazananları 300 bin liralık ödülü paylaştı

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Karbon, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Girişimcileri sektörle buluşturan 'Enerjim Sensin' yarışmasının kazananları 300 bin liralık ödülü paylaştı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Talihsiz genç, tartıştığı şahsın 30 bıçak darbesiyle hayatını kaybetti 19:25 Talihsiz genç, tartıştığı şahsın 30 bıçak darbesiyle hayatını kaybetti Manchester City'de Benjamin Mendy depremi! Tecavüz ve taciz suçlamaları nedeniyle gözaltına alındı 19:08 Manchester City'de Benjamin Mendy depremi! Tecavüz ve taciz suçlamaları nedeniyle gözaltına alındı Temsilcimiz Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor! Kura çekimini haberimizden takip edebilirsiniz 18:55 Temsilcimiz Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor! Kura çekimini haberimizden takip edebilirsiniz
Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı 18:30 Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan, PFDK'ya sevk edilmesi sonrası çarpıcı rest! Savunma vermeyecek 18:26 Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan, PFDK'ya sevk edilmesi sonrası çarpıcı rest! Savunma vermeyecek Gigi Becali'ye Galatasaray'ın Popescu'ya olan ilgisi soruldu, 18:05 Gigi Becali'ye Galatasaray'ın Popescu'ya olan ilgisi soruldu, "15 milyona bile satmam" dedi
Son Dakika: Kabil Havalimanı yakınlarında patlama yaşandı 16:58 Son Dakika: Kabil Havalimanı yakınlarında patlama yaşandı Damadın arkadaşlarından 16:04 Damadın arkadaşlarından "Son pişmanlık neye yarar" şarkılı gönderme

Son Dakika Haberleri
18:57 6 yaşında lösemi tedavisi gören çocuk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
18:28 Son Dakika! Kabil Havalimanı yakınlarındaki intihar saldırısını DEAŞ üstlendi
18:26 Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan, PFDK'ya sevk edilmesi sonrası çarpıcı rest! Savunma vermeyecek
18:05 Gigi Becali'ye Galatasaray'ın Popescu'ya olan ilgisi soruldu, "15 milyona bile satmam" dedi
18:03 Son Dakika! Altının kilogramı 480 bin liraya düştü
17:40 Pereira'dan sürpriz savunma tercihi! İşte Helsinki-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler
17:34 Patlamanın yaşandığı Kabil Havalimanı çevresinden ilk görüntüler geldi
17:25 Sarı-Kırmızılılar, Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'i Kasımpaşa'ya önerdi
17:23 Son Dakika: Kabil Havalimanı'ndaki patlamayla ilgili MSB'den açıklama: İki patlama oldu, birliğimizde herhangi bir zayiat yok
17:03 Sarı-lacivertlilerde lisansı çıkarılmayan Zanka, çok yakında Royal Antwerp'e transfer olabilir
Aslan sürpriz istemiyor! Randers-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu Aslan sürpriz istemiyor! Randers-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu         
19:42
Son Dakika: Türkiye'de 26 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 257 kişi vefat etti, 19 bin 616 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 257 kişi vefat etti, 19 bin 616 yeni vaka tespit edildi         
19:09
6 yaşında lösemi tedavisi gören çocuk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti 6 yaşında lösemi tedavisi gören çocuk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
18:58
Hamileyken hortumla dövüldüğü söylenen Meltem Miraloğlu açıkladı: Son kez söylüyorum Hamileyken hortumla dövüldüğü söylenen Meltem Miraloğlu açıkladı: Son kez söylüyorum         
18:35
Son Dakika! Kabil Havalimanı yakınlarındaki intihar saldırısını DEAŞ üstlendi Son Dakika! Kabil Havalimanı yakınlarındaki intihar saldırısını DEAŞ üstlendi         
18:28
Sağlık çalışanı Tuba, tüp mide ameliyatından 10 gün sonra öldü Sağlık çalışanı Tuba, tüp mide ameliyatından 10 gün sonra öldü         
18:12
Pereira'dan sürpriz savunma tercihi! İşte Helsinki-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler Pereira'dan sürpriz savunma tercihi! İşte Helsinki-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler         
17:41
Acı haberi jandarma verdi! Otomobil sürücüsünün ailesi, kazayı telefonda öğrendi Acı haberi jandarma verdi! Otomobil sürücüsünün ailesi, kazayı telefonda öğrendi         
16:11
İYİ Parti lideri Meral Akşer'e gösterilen faturadaki KDV tutarı şaşırttı İYİ Parti lideri Meral Akşer'e gösterilen faturadaki KDV tutarı şaşırttı         
15:41
Ünlü sosyal medya fenomenleri, izinsiz yaptıkları çekilişler nedeniyle ifade vermeye çağrıldı Ünlü sosyal medya fenomenleri, izinsiz yaptıkları çekilişler nedeniyle ifade vermeye çağrıldı         
15:37
Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı         
15:24
Seda Akgül, Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilmiş kırbaçlı şovunun görüntülerini paylaştı Seda Akgül, Defne Samyeli'nin yıllar önce çekilmiş kırbaçlı şovunun görüntülerini paylaştı         
13:48
Diyanet Diyanet "Midye helal mi haram mı?" tartışmalarına fetva ile cevap verdi         
12:39
ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi ABD'li milyarderden utanç verici teklif! Afganistan'da mahsur kalanlardan tahliye için 6 bin 500 dolar istedi         
11:08
Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı Esra Ersoy, 13 yaşındaki çocuğa istismar ettiği iddiası ile gözaltına alındı         
10:04
Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldığı iddia edilen Özgür Ozan, yeni imajıyla beğeni topladı         
08:51
Didem Soydan, teknedeki mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı Didem Soydan, teknedeki mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı         
00:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2021 19:52:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Girişimcileri sektörle buluşturan 'Enerjim Sensin' yarışmasının kazananları 300 bin liralık ödülü paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement