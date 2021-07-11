Girişimcilerin Başarısız Olmasının 4 Nedeni

House of Human Kurucu Ortağı Nuri Murat Avcı, girişimcilerin başarısız olma nedenlerini açıkladı. Girişimcilerin başarısız olmasının temel sebebinin girişimcilerin ekip olmayı bilmediklerini, kişilerin birbirlerine bir süre sonra yoldaş olmak yerine birbirlerinin yoluna taş koymaya başladıklarını söyledi. İş ortaklarının belirli değerler manzumesinde buluşmadığını ve ortak bir dil kullanmadığını, insanlarla etkileşim içinde bulunma girişimcilerin büyük problemi olduğunu vurguladı.

Kişilerin kendi fikirlerine aşık olup, bağlılık gösterdiklerini, başkalarının fikirlerini, tavsiyelerini önemsememeye başladıklarını ve yapılan eleştirileri kabul etmeyerek körleşmeye başladıklarını da belirtti. Başarısız olmanın nedenlerinden birisinin de müşteriyle konuşmadan kaleleri inşa etmeye başladıklarını söyleyen Avcı, müşteri deneyimi, müşterilerin geri bildirimlerinin girişimler için hayati önem taşıdığını ve bu şekilde girişimin ilerlemediğini ifade etti.

Genç girişimcilerin destekten yararlanmak için çok gayret sarf ederken meselenin özünü kaçırdıklarını, girişimciliğin her türlü yokluğa rağmen yapılan bir ruh işi olduğunu ve bu noktada parayı alırsam işe başlayacağım, işten ayrılacağım gibi zehirli düşüncelerin başarısızlığa ittiğini söyledi.