Girişimciliğe ilk adım - Son Dakika

Gençler kampta, girişimcilik fikrini hayata geçirmek için önemli bilgiler edindiler.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi ile Türkiye Kalite Derneği Eskişehir Şubesi (KalDer) arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Han ilçesinde doğa ile iç içe yapılan Girişimcilik Kampı'nın dördüncüsü gerçekleştirildi. Genç işsizliğe çözüm arayışı fikriyle yola çıkılan Girişimcilik Kampı'nda gençler, alanında uzman isimlerden "Girişimcilik ve Sosyal Girişimcilik" konularında önemli bilgiler edinirken, iş fikirleri için gelecek planlarını oluşturuyorlar. Eğitimler Han Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde verilirken, gençler aynı zamanda tesislere yakın doğal ortamda çadırlarını kurdular, eğitim ve kamp hayatını bir arada yaşadılar. Gençlerin yemeklerini kamp süresince Han'ın Eli Kadın İşletme Kooperatifi üyesi kadınlar hazırladı. Gençler yine kooperatifin oluşturduğu Lavanta Sabun Atölyesi'ni de ziyaret ederek sabun yapım sürecini de yerinde deneyimledi. Yazılıkaya tarihi bölgesinde gezi ve yürüyüş yapan gençler, bölgenin doğal güzelliklerini yerinde görme imkânı buldu. Han Tarihi Hamamını, Yeraltı Şehri gibi antik bölgeleri de inceleyen gençler eğitimler arasında tarihi bölgede keyifli anlar yaşadı. Eğitimler kapsamında KOSGEB Uzman Eğitmeni Orhan Daşdemir Girişimcilik ve Destekler, Duygusal Zeka ve Liderlikte Eğitmen Serpil Yolal, Problem Çözme Tekniklerinde İbrahim Saçkan, İletişim Teknikleri konusunda Dt. Bülent Özdoğan, Daha İyi Bir Ben Kurucusu Sosyal Girişimci Zeynep Yılmaz da Girişimcilik Atölyesi ile gençlerle buluştu. Eğitim, doğal ortam ve sosyalleşmenin yeni bir şekli olan kampın çok faydalı geçtiğini belirten gençler, kendilerine bu imkânı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür etti. Gençlik Merkezi yetkilileri ise gençlere yönelik eğitici ve sosyal aktivitelerin devam edeceğini kaydetti.