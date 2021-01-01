"Girişimcilik 2.0" eğitimi sona erdi - Son Dakika

"Girişimcilik 2.0" eğitimi sona erdi

01.01.2021 00:03

Samsun TSO koordinatörlüğünde faaliyetlerini yürüten TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu ve OMÜSEM işbirliği ile Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında kadın girişimcileri daha güçlü, daha esnek ve daha donanımlı hale getirmek adına düzenlenen "Girişimcilik 2.0" eğitim programı sona erdi.

Samsun TSO koordinatörlüğünde faaliyetlerini yürüten TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu ve OMÜSEM işbirliği ile Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında kadın girişimcileri daha güçlü, daha esnek ve daha donanımlı hale getirmek adına düzenlenen "Girişimcilik 2.0" eğitim programı sona erdi.

"Girişimcilik 2.0" eğitim programının kapanış töreni Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu (KGK)Başkanı Mihriban Akyüz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Esat Şanlı, TOBB Samsun KGK Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Canan Kazak ve programa gönüllülük esasıyla destek veren akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

"Program destekçilerine teşekkür etti"

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen eğitim programının kapanış konuşmasını gerçekleştiren TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu (KGK)Başkanı Mihriban Akyüz, "Kendimizi yenilemeye, kırılganlıklardan uzaklaşıp esnek olmaya eskisinden daha çok ihtiyacımızın olduğu pandemi döneminde kurumlar arası işbirliği ve sosyal sorumluluk bilinciyle hazırlanan program çok verimli geçti. 'Girişimcilik 2.0' eğitim programımızı bugün çok değerli konuklarımızın katılımıyla tamamlıyoruz. Çok kıymetli bir yolculuk oldu. Ben sözü devretmeden önce, bu eğitim programının gerçekleşmesinde gönüllülük esasıyla katkı sağlayan tüm değerli akademisyenlerimize teşekkür etmek istiyorum. Kısıtlı zamanda hızla uygulamaya aldığımız bu programa tereddüt göstermeden çorbada bizimde tuzumuz bulunsun diyerek destek oldular. Ayrıca, kıymetli hocalarımızla koordinasyonu sağlayan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'ne bizimle koşulsuz işbirliği içinde bulundukları için şahsım ve kurulum adına teşekkür ediyorum. Biz yine kadın girişimcilerimize elimizden gelen katkıyı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Akademisyenler deneyimlerini paylaştılar

Eğitim programı kapsamında Öğr. Gör. Banu Koç Çakan "Kendini Tanıma ve İletişim", Dr. Öğr. Üyesi M. Nur Erdem "Müşteri İlişkileri", Prof. Dr. Hasan Gül "Liderlik", Banu Samancı "Marka Yönetimi", Arş. Gör. Ezgi Vidinlioğlu "İş Hukuku", Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk Çeçen "Dijitalleşme", Dr. Öğr. Üyesi Durmuş Yıldırım "Finansal Yönetim" ve Dr. Öğr. Üyesi Evrim Erdoğan ise "Pazarlama ve Satış" başlıklarında sunum yaptı. - SAMSUN

Girişimcilik 2.0 eğitimi sona erdi
Girişimcilik 2.0 eğitimi sona erdi
Girişimcilik 2.0 eğitimi sona erdi
Girişimcilik 2.0 eğitimi sona erdi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Girişimcilik, Samsun, Kadın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Girişimcilik 2.0' eğitimi sona erdi - Son Dakika Ekonomi


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