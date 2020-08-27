Girişimcilik desteğiyle işinin patronu oldu

Kahramanmaraş'ta ailesine katkıda bulunmak isteyen bir ev hanımı, girişimcilik desteğiyle kendi işinin patronu oldu.

Uzunoluk Caddesi üzerinde bulunan iş yerine çeyiz dükkanı açan 55 yaşındaki 5 çocuk annesi Fatma Parmaksız, girişimcilik desteği ile hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Ekonomik özgürlüğünün yanı sıra çocuklarının okumasında yardımcı olduğunu söyleyen Parmaksız, "Hayallerimi gerçekleştirmek için 500 TL kredi alarak kendi iş yerimi kurdum. Tabi ilk başta zor oldu. Herkes gibi ben de belirli zorluklardan geçtim, fakat manevi en büyük destekçim eşimdi. Okuma yazma bilmediğim halde kurduğum iş sayesinde hesap yapmayı öğrendim. Sim sırma, pike, el işleri, danteller, mevlit örtüleri, kanaviçe ürünleri yaparak hem satıyoruz hem de dışarıya gönderiyoruz. Bunun yanında 8 ev hanımına iş imkanı veriyoruz ve onlarda evde işlerini yaparak para kazanıyorlar. Ürünlerin fiyatları ise 800-1800 TL arasında değişiyor. Evde oturan kadınlar mutlaka kendilerini geliştirsinler ve ekonomik özgürlüklerini eline alsınlar" dedi. - KAHRAMANMARAŞ