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Girişimcilik "Kiğılı Talks"ta konuşulacak

6 saat önce

"Kiğılı Talks", akademisyenlerden girişimcilere birçok önemli ismi buluşturmaya hazırlanıyor.

Girişimcilik

"Kiğılı Talks", akademisyenlerden girişimcilere birçok önemli ismi buluşturmaya hazırlanıyor.

Kiğılı'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin Pazarlamasyon iş birliği ile başlattığı Kiğılı Talks'un ikincisi "Entrepreneurship Day" temasıyla 26 Kasım'da Zorlu PSM Sky Lounge'de gerçekleştirilecek.

Etkinlik, akademisyenlerden girişimcilere, fikir önderlerinden trendleri oluşturanlara, iş dünyasına yön verenlerden oyunu değiştirenlere kadar birçok önemli ismi buluşturacak.

"Fikirleriyle heyecan yaratanlar" mottosuyla profesyoneller başta olmak üzere, ekonomi, moda, yaşam, sanat, teknoloji ve dijital dönüşümü yakından takip etmek isteyen herkesi bir araya getiren etkinlikte fikirleri ve deneyimleri ile sektörde fark yaratanlar "Entrepreneurship Day" temasıyla ikinci kez sahnede olacak.

Yeni nesil ekosisteminde hedef kitleyi bir araya getirmeyi amaçlayan etkinlik, insanların hayatlarına dokunarak değer katmayı, hikayelerle ilham vermeyi ve merak edilen sorulara cevap bulmayı hedefliyor.

İki oturumda düzenlenecek olan "Entrepreneurship Day"in panel şeklinde gerçekleşecek ilk oturumunda, Pazarlamasyon Üst Yöneticisi Necip Murat moderatörlüğünde İyzico'nun Üst Yöneticisi Barbaros Özbuğutu, Netlog Başkan Yardımcısı Gökalp Çak ve Blueground Kurucu Ortak Kurtuluş Cumhur Korkmaz girişimciliği sektörlere göre ele alacak.

Etkinliğin ikinci oturumu ise konuşmacı ve yazar Bora Özkent'in "Geleceği Okuma Rehberi" başlıklı sunumuyla tamamlanacak. 2020 Nisan ayına kadar her ay farklı bir konu başlığı ile gerçekleştirilecek etkinlikler ücretsiz olarak düzenlenecek.

KİĞILI GİYİM TİC AŞ, Ekonomi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:56 Kaynak: AA
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