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Girişimcilik kitlesel fonlamayla öğretilecek

1 saat önce

Gaziantep Teknopark 'ta yer alan ARGEX firması mentörlüğünde Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Target Teknoloji Transfer Ofisi yürütücülüğünde Türkiye'de ilk kez gerçekleşecek satış dinamiğinden faydalanarak girişimciliği kitlesel fonlamayla öğren kampanyası başlatılıyor.

Girişimcilik kitlesel fonlamayla öğretilecek, System.String[]
Gaziantep Teknopark 'ta yer alan ARGEX firması mentörlüğünde Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Target Teknoloji Transfer Ofisi yürütücülüğünde Türkiye'de ilk kez gerçekleşecek satış dinamiğinden faydalanarak girişimciliği kitlesel fonlamayla öğren kampanyası başlatılıyor.

Gönüllü kitleden kaynakların oluşturulması anlamını taşıyan "Crowd Sourcing" ifadesinden türetilen 'Crowd Funding' yani 'Kitlesel Fonlama' sosyal bir ağın üyeleri için önemli bir projeye gereken maddi desteği elde etmek amacıyla ortak sosyal ağın gönüllüğünden güç alarak para toplamak ve kaynakları bir araya getirmektir.

Bu bağlamda etkisi yüksek olması beklenen proje için girişimciliğe merakı olan her kesimden kişi katılabilecek. Başvuru sahibi kişiler ön elemenin ardından prototip geliştirme, web sayfası-sosyal medya geliştirme, reklam-pazarlama, ürün-satış, lojistik, fikri-mülkiyet, gümrük hukuku konu başlıklarıyla ekip oluşturularak yaklaşık iki aylık eğitim sürecine alınacak. Ekiplerin ortak kararı ile oluşan projenin Ekim 2019'da kitlesel fonlama yoluyla tüm dünyada satışa çıkması bekleniyor.

Öte yandan proje için son başvuru tarihi 8 Temmuz 2019 Pazartesi, başvuru adresi ise https://app.projey.com/tto/form/widget/i/pv3AUOc4zy olarak belirlendi. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:08 Kaynak: İHA
Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Ekonomi
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