''Girişimcilik ve Eğitim'' temalı konuşmasında Durmuş, Türkiye'deki girişimcilikten- girişimcilikte eğitimin neden önemli olduğu konusuna kadar birçok farklı konuda bilgiler vererek yaptığı çalışmalardan da örneklemlerde bulundu.

Sağlıklı Planlama Yapılmıyor

Durmuş: Türkiye'de başarısız girişimciliğin nedenlerini incelediğimizde karşımıza temel olarak şunlar çıkmaktadır;Belirli bir planlama yapılmaması, reel ve sürdürülebilir olmayan hedefler, eksik vizyon ve yetersiz sermaye ile yola çıkılması.

Girişimcilik Bir Kültürdür

Girişimcilik kültürel bir meseledir. O nedenle yerel yönetimlerden tutunda sivil toplum kuruluşlarına üniversitelere ve medya araçlarına kadar bütünleşik bir şekilde gündemlenmesi ve toplumun bilinçlendirilmesi gereken bir konudur.Bu kapsamda başta üniversiteler ve yerel yönetimler olmak üzere girişimci adayları ve girişimcilerle bir araya gelip; eğitimler, atölye çalışmaları, seminer ve paneller yaptık. Amaç Türkiye'nin girişimcilik potansiyelinin büyümesi, gelişmesi, sürdürülebilir ve marka işletmelerin kurulması ve yerel kalmamaları Dünya'ya açılmaları

Girişimcilikte Vizyon Şart

Nasıl ki, bir araç teknik ve bilişsel yetiler kazanmadan ve bu kapsamda da ehliyet alınmadan kullanılamıyorsa, ticari bir faaliyette vizyon olmadan yürütülemez. Bu bağlamda girişimci adaylarının eğitim aldıktan sonra bir girişimde bulunanları almayanlara oranla daha başarılı olmaktadırlar. Bu nedenle, KOSGEB girişimcilik eğitimleri Türkiye'de modern anlamda girişimciliğin ve girişimcilik kültürünün gelişmesi ve olgunlaşması açısından önemli bir yer tutmaktadır.